Edrick Menjívar confiesa secretos de eliminación de Honduras: por esto perdió tiempo

Tegucigalpa, Honduras.

En el programa Ida y Vuelta, de Canal Deportes TVC, el 'Caracol' no se guardó nada y explicó las razones por las que decidió regresar a la selección de Honduras , luego de haber anunciado su retiro.

Edrick Menjívar habló este jueves por primera vez después de cinco meses de la eliminación de Honduras del Mundial 2026. El arquero de Olimpia reveló además que estuvo muy cerca de fichar por el Motagua, generando sorpresa entre los aficionados.

Otro de los temas que abordó fue la polémica por el tiempo perdido durante el partido ante Costa Rica , encuentro que significó la eliminación de la ‘H’ del Mundial 2026. Menjívar fue directo y contundente: “Todos los jugadores perdemos tiempo y eso termina afectándonos en competencias internacionales”.

Cerca de jugar en Motagua

“Yo llegué aquí y el presidente del Arsenal, un equipo donde yo jugaba, tenía un vínculo con Motagua porque él les había vendido a Georgie y a Shannon Welcome; entonces él nos dijo que pararamos dos días en el Olimpia como para cumplir un protocólo y todo eso y después fuimos a la sede del Motagua”.

Pidió irse al Olimpia

“Yo le llamé y le dije que sentí más cómodo en el Olimpia y que quería ir ahí, él llegó y me sacó de ahí, fuimos a la oficina de Olimpia, firmamos y así empezó mi historia. Tenía 16 años y medio”, recordó.

“Al final debuté en un clásico contra Motagua, estaban los dos porteros en la selección que iba a jugar contra Boca Juniors, perdimos 1-0 con un autogol de Bryan Johnson en uno de los pocos clásicos que he perdido”, sentenció.

Su error tras fracaso con la H

"Cuando pasó lo de Costa Rica, estábamos en el camerino y estaba muerto todos estábamos tristes y decepcionados. Fue una decisión basada en decepción y frustración, me dolió mucho no ir al Mundial".

"En ese momento no tenías las fuerzas para seguir en la Selección, no es por las críticas que recibí, pasó por un tema más personal de la decepción de no haber logrado el objetivo, antes de decirlo a los medios, le avisé a mi familia".

Su regreso a la Selección de Honduras

Llego Francis Hernández me mostró un gran interés y eso me agradó, me dijo que había visto varios partidos de la Selección y los números, no es por agrandarme pero mis números en la eliminatoria con la Selección son buenos".

"Estuvimos dos horas y media a almorzar, le di mi punto de vista y él me dio la de él y llegamos a buen término y le dije que recapacitaba y me ponía a disposición del cuerpo técnico si ellos decidían llamarme, no le puse ninguna condición".