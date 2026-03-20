Lobos UPN vs CD Choloma EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional Honduras

Choluteca, Honduras.

A partir de las 6:00 de la tarde en Choluteca rueda la última pelota de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, en la que los Lobos de la UPNFM reciben al CD Choloma en un cruce con diferentes matices. Para los rojinegros los tres puntos sería un doble batacazo al campeonato.

Los estudiosos del profesor Salomón Názar quieren sumar de tres luego de sendas derrotas al hilo que le ha privado de seguir avanzando en la tabla de posiciones. Un hipotético triunfo les ayuda para mantener con seguridad la sexta plaza de liguilla con 16 puntos, ya que por ahora tienen 13 y Platense que acecha con 11.