Javier López se pronuncia tras clasificación del Motagua y recuerda a Diego Vázquez

San José, Costa Rica.

Javier López, entrenador de Motagua, fue claro al revelar cómo hicieron para sacar el 0-0 ante Deportivo Saprissa en Costa Rica, resultado que le permitió al Ciclón Azul avanzar como líder del grupo C en la Copa Centroamericana. En la conferencia de prensa post partido, López destacó la preparación mental de su equipo como uno de los factores clave para lograr la clasificación ante el Monstruo Morado.

"La clave es la mentalidad, aprender de todos aquellos que llegaron aquí y lograron el objetivo. Analizamos el 2-2 de Estelí, el 0-3 de Antigua, vimos qué cosas hicieron esos dos equipos para salir con el resultado a favor. Siendo una plantilla diferente tuvimos que ver qué cosas añadíamos. Me quito el sombrero por los jugadores que tiene Motagua, tenían 14 días para comprender a un nuevo entrenador y lo han hecho magnífico", comentó López.

El técnico español también elogió el orden táctico y la disciplina mostrada por su equipo durante el partido. Aunque Saprissa tuvo mayor posesión, Motagua supo estar firme en defensa, evitando que los locales pudieran ampliar su ataque y hacerles daño. "No es fácil el orden, la disciplina táctica que mostraron hoy, el empate fue justo, si bien la posesión fue de Saprissa, pero controlamos ese juego exterior, no tuvieron amplitud. Desde el punto de vista táctico nuestro equipo fue excelente, veníamos a buscar el resultado que nos pusiera en cuartos. Motagua es un equipo acostumbrado a ganar, no es sorpresa estar en esta ronda, debe estar con los grandes y pelear".

Javier López recuerda a Diego Vázquez