Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa

El Fútbol Club Motagua dio uno de los batacazos de la Copa Centroamericana 2025 tras eliminar al Saprissa en la ronda de fase de grupos. El conjunto azul se metió a cuartos de final como primero del Grupo C.
El Fútbol Club Motagua avanzó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 dejando eliminado al favorito Saprissa tras empatar 0-0 la noche de este martes en juego realizado en territorio tico.
"Nuevo fracaso internacional", señala la prensa deportiva de Costa Rica tras la eliminación del Saprissa a manos del Motagua.
Tigo Sports de Costa Rica: "Fracaso del monstruo".
El periodista Kevin Jiménez de Costa Rica se mostró asombrado por la eliminación del Saprissa a manos del Motagua
Christian Sandoval de Costa Rica recordó los fracasos que ha tenido Saprissa en las últimas ediciones de la Copa Centroamericana.
Everaldo Herrera de Costa Rica.
Como fracaso absoluto se cataloga en Costa Rica la eliminación del Saprissa en fase de grupos de la Copa Centroamericana.
Tomás Fonseca de Costa Rica dio sus valoraciones.
Fútbol Centroamérica.
Prensa tica también señala que el entrenador español Javier López nuevamente eliminó al Saprissa ya que anteriormente lo hizo como DT del Antigua y ahora al frente de Motagua-.
Prensa internacional destaca al español Javier López, DT del Motagua, como clave para la eliminación del Saprissa.
"Motagua puso "morado" a Saprissa", fue el peculiar titular del conjunto azul en su crónica tras eliminar al cuadro tico. ¿Burla?
Prensa deportiva de Honduras dio sus valoraciones sobre la gran clasificación del Motagua a cuartos de final de Copa Centroamericana.
"Motagua hizo su trabajo como debía ser...", indicó el periodista hondureño Ricardo Torres.
El periodista hondureño Jafeth Moreno destacó a Javier López por su planteamiento en el estadio del Sa´rissa.
La periodista hondureña Georgina Hernández de ESPN señaló las claves para la hazaña del Motagua en campo del Saprissa.
Diario Diez.
Diario LA PRENSA.
La opinión del periodista hondureño Fredy Nuila.
Gustavo Roca se preguntó: "¿Qué hacen los olimpistas metidos en los posteos donde se habla de Motagua?"
Gian Carlo Castañeda, periodista hondureño de El Heraldo, dio sus valoraciones sobre el pase del Motagua a cuartos de final de Copa Centroamericana.