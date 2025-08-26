  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa

Entérate sobre lo que dicen en las redes sociales sobre la clasificación del Motagua a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
1 de 22

El Fútbol Club Motagua dio uno de los batacazos de la Copa Centroamericana 2025 tras eliminar al Saprissa en la ronda de fase de grupos. El conjunto azul se metió a cuartos de final como primero del Grupo C.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
2 de 22

El Fútbol Club Motagua avanzó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 dejando eliminado al favorito Saprissa tras empatar 0-0 la noche de este martes en juego realizado en territorio tico.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
3 de 22

"Nuevo fracaso internacional", señala la prensa deportiva de Costa Rica tras la eliminación del Saprissa a manos del Motagua.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
4 de 22

Tigo Sports de Costa Rica: "Fracaso del monstruo".
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
5 de 22

El periodista Kevin Jiménez de Costa Rica se mostró asombrado por la eliminación del Saprissa a manos del Motagua
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
6 de 22

Christian Sandoval de Costa Rica recordó los fracasos que ha tenido Saprissa en las últimas ediciones de la Copa Centroamericana.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
7 de 22

Everaldo Herrera de Costa Rica.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
8 de 22

Como fracaso absoluto se cataloga en Costa Rica la eliminación del Saprissa en fase de grupos de la Copa Centroamericana.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
9 de 22

Tomás Fonseca de Costa Rica dio sus valoraciones.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
10 de 22

Fútbol Centroamérica.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
11 de 22

Prensa tica también señala que el entrenador español Javier López nuevamente eliminó al Saprissa ya que anteriormente lo hizo como DT del Antigua y ahora al frente de Motagua-.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
12 de 22

Prensa internacional destaca al español Javier López, DT del Motagua, como clave para la eliminación del Saprissa.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
13 de 22

"Motagua puso "morado" a Saprissa", fue el peculiar titular del conjunto azul en su crónica tras eliminar al cuadro tico. ¿Burla?

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
14 de 22

Prensa deportiva de Honduras dio sus valoraciones sobre la gran clasificación del Motagua a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
15 de 22

"Motagua hizo su trabajo como debía ser...", indicó el periodista hondureño Ricardo Torres.
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
16 de 22

El periodista hondureño Jafeth Moreno destacó a Javier López por su planteamiento en el estadio del Sa´rissa.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
17 de 22

La periodista hondureña Georgina Hernández de ESPN señaló las claves para la hazaña del Motagua en campo del Saprissa.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
18 de 22

Diario Diez.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
19 de 22

Diario LA PRENSA.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
20 de 22

La opinión del periodista hondureño Fredy Nuila.

Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
21 de 22

Gustavo Roca se preguntó: "¿Qué hacen los olimpistas metidos en los posteos donde se habla de Motagua?"
Motagua se burla y señalan clave; molestia y asombro por eliminación del Saprissa
22 de 22

Gian Carlo Castañeda, periodista hondureño de El Heraldo, dio sus valoraciones sobre el pase del Motagua a cuartos de final de Copa Centroamericana.
Cargar más fotos