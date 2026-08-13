Javier López explica lo que pasó con Moya y esto dijo tras empate ante Cartaginés

Tegucigalpa, Honduras.

"Decía la semana pasada ante FAS que lo mejor del partido fue el resultado, hoy lo peor fue el resultado, esta vez tuvimos amplitud e infinidad de ocasiones. En esta competencia tienes que tener pegada, ellos hicieron gol en una llegada. Es verdad que en la segunda parte, en la recta final, hubo dos ocasiones que el equipo pudo tapar. Los felicito a mis jugadores porque generamos muchísimas ocasiones de gol, fue un esfuerzo importante, también por el buen fútbol que practicaron, solo faltó marcar más para ganar. Con esta actitud, es imposible que este club no avance a la siguiente fase", mencionó.

A pesar de no conseguir la victoria, López se mostró satisfecho con el desempeño colectivo y resaltó la cantidad de oportunidades que generó el equipo durante el compromiso. Para el entrenador, la diferencia estuvo en la efectividad frente al arco rival, algo determinante en este tipo de competencias internacionales.

El técnico del Motagua, Javier López , analizó el empate 1-1 frente al Cartaginés de Costa Rica por la Copa Centroamericana y consideró que el resultado no reflejó lo mostrado por sus dirigidos sobre el terreno de juego. El estratega español lamentó la falta de contundencia que le impidió al conjunto azul quedarse con los tres puntos en el estadio Nacional.

El estratega también explicó la ausencia de Moya, quien no fue tomado en cuenta para este encuentro debido a una molestia muscular. Asimismo, envió sus mejores deseos para Olivas y confió en que su lesión no sea de gravedad.

"Moya, nada, no entrenó ayer por una molestia muscular y no quería arriesgarlo. Desde aquí le mando un abrazo a Olivas, espero que no sea nada grave y se pueda reincorporar a su equipo", señaló.

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López tampoco quiso dramatizar el resultado, pues entiende que la clasificación deberá definirse en la última jornada y probablemente como visitante. El entrenador español recordó experiencias anteriores en esta competición para explicar que el Motagua todavía mantiene intactas sus posibilidades de avanzar.

"Tenemos claro desde el origen del grupo, necesitamos ocho puntos o 12, la experiencia en esta competencia me dice que debemos jugarnos la clasificación en el último juego de visita, antes lo hice con Olimpia cuando entrenaba en Antigua, el año pasado igualamos en Saprissa. El grupo no es fácil, tocará jugárnosla allá en Guatemala. Pero tenemos que analizar bien las cosas que hicimos bien y mal, deseamos avanzar, aunque siempre importan las formas", comentó

El próximo desafío será ante Municipal de Guatemala, un compromiso que Javier López afrontará con confianza y sin sentirse presionado. Además, defendió a Aaron Barrios de las críticas, respaldó su proceso de crecimiento y también elogió a Rodrigo, antes de referirse a la poca asistencia de aficionados ante Cartaginés. "Desde que llegué acá, hemos sumado más puntos de visita que de local, somos fuertes fuera de casa, en la Liga y Copa. El Trébol es un estadio difícil, es una afición ruidosa y que impulsa a su equipo, es un privilegio ir a esos santuarios, los jugadores disfrutan más", subrayó.

Sobre Barrios, agregó: "Confío en Aaron Barrios, sé que mucha gente critica los jóvenes del club, es un delantero que ha hecho goles en segunda división, seguro los empezará a hacer en primera división. Rodrigo es un gran goleador, ante Cartaginés no tuvo fortuna, pero es fenomenal", manifestó.

Finalmente, sobre la afición azul, sentenció: "Al público el máximo respeto, conocemos a nuestra afición, es exigente. El resultado y el juego que mostramos ante FAS fue decepcionante, lo sabemos. Yo sé que cuando llegue el momento de verdad, sé que estarán con nosotros. No tengo nada que reprochar a la afición", finalizó.