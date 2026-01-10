Javier López da la cara tras la derrota del Motagua y anticipa otra posible baja

Tegucigalpa, Honduras.

Javier López dio la cara tras la derrota frente a Firpo de El Salvador y dejó claro que, más allá del resultado, el enfoque del cuerpo técnico está puesto en el proceso de construcción del equipo. El estratega reconoció la efectividad del rival en momentos clave del partido, pero también destacó una mejora en la segunda parte, donde el grupo alterno mostró mayor coordinación y entendimiento en el campo, reflejo del trabajo que se viene realizando en la pretemporada.

El técnico también se refirió a la evaluación del plantel, marcada por la llegada de nuevas piezas y futbolistas que se encuentran a prueba, a la espera de ganarse un lugar definitivo. Además, abordó temas puntuales como la incorporación del atacante brasileño Romario da Silva, la situación contractual de Mathías Vázquez, cuya continuidad permanece en suspenso, y el compromiso de varios jugadores que buscan quedarse, en un proceso que seguirá tomando forma con el paso de las semanas y el avance de los entrenamientos.

La derrota ante FIRPO: "El resultado siempre es importante, siempre queremos ganar, ellos aprovecharon las dos primeras ocasiones que tuvieron. En la segunda parte el segundo grupo que actuó lo hizo mejor, se vio más coordinado. Van llegando piezas nuevas, algunos jugadores a prueba, esperemos que con el devenir de las semanas vayamos mejorando, creemos que con ese doble turno de entrenos se pueda ir amoldando el equipo".