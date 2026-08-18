Javier Arriaga revela secreto del buen momento de Marathón y motivo de suplencia

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los futbolistas que atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro fue Javier Arriaga, lateral izquierdo del conjunto verdolaga, quien atraviesa una particular situación en el plantel. El defensor ha tenido que competir por la titularidad con José Aguilera , quien ha aprovechado sus oportunidades y ha protagonizado un destacado inicio de temporada bajo las órdenes del técnico argentino Silvio Rudman .

En el Club Deportivo Marathón existe optimismo y confianza de cara al trascendental compromiso que disputará este miércoles frente al Alianza de El Salvador, correspondiente a una nueva jornada de la Copa Centroamericana, torneo que reúne a los principales clubes de la región.

Arriaga habló sobre la actualidad del equipo y dejó claro que dentro del vestuario existe plena conciencia de la importancia que tiene el partido ante el conjunto salvadoreño. El lateral izquierdo también se refirió al buen momento que atraviesa el equipo hondureño y destacó algunos de los aspectos que, a su juicio, han sido determinantes para conseguir resultados positivos en sus primeros compromisos internacionales.

Además, Arriaga habló sobre su situación personal después de perder protagonismo en el once titular y explicó cómo se ha adaptado a una nueva función dentro del equipo.

Quiero preguntarte acerca del factor de la presión. ¿Quién sentís que tiene mayor presión, ustedes, sabiendo que juegan de local y tienen ese factor a favor, o Alianza?

Creo que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para sacar el resultado que queremos y esperamos conseguir los tres puntos.

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¿Cómo te sentís con esta nueva función que te ha tocado, peleando por un puesto incluso desde el banquillo? ¿Cómo ha sido esa competencia con José Aguilera? Y, por otro lado, esta es la segunda participación de Marathón en la Copa Centroamericana. En la primera se quedaron en fase de grupos y ahora tienen la posibilidad incluso de ser líderes de su zona. ¿Cómo se siente el grupo y cómo están de motivados para este partido?

La verdad es que venimos trabajando de la mejor manera. Creo que todo el grupo está mejorando y lo vemos reflejado en el campo. Estamos esperando nuestra oportunidad y, después de la lesión que tuve, me ha costado un poco, pero ahí vamos mejorando.

Marathón ha conseguido cuatro de seis puntos en la Copa Centroamericana. ¿Qué creés que fue lo que mejor hizo el equipo en esos partidos como visitante para obtener buenos resultados?

Pues creo que, más que todo, fue la unión de grupo. Estamos más unidos que nunca. Creo que por ahí viene la mayor parte de los puntos que hemos conseguido y esperamos seguir así para sacar un buen resultado este miércoles.

Con respecto a las anteriores participaciones de Marathón, ¿qué les ha pedido el profesor Silvio Rudman para el partido ante Alianza?

Más que todo, nos ha pedido calma y que sigamos por el camino que hemos venido recorriendo. Así se va a reflejar en la cancha.

En comparación con las anteriores participaciones de Marathón, ¿qué ha hecho diferente el profesor Silvio Rudman para que ustedes puedan sacar puntos como visitantes y ahora estén cerca de la clasificación?

No, más que todo es eso, como respondí en la pregunta anterior: la unión de grupo que hemos venido teniendo en los últimos torneos. Eso ha venido mejorando en todo el plantel.

Mi pregunta va más enfocada a que los atacantes de Alianza son muy jóvenes, como Noel Rivera y David León. ¿Qué conocen ustedes de sus delanteros y del juego de Alianza? También está Gustavo Moura, quien estuvo hace poco en el fútbol hondureño.

Sí, los equipos que hemos enfrentado tienen bastante velocidad. Por eso, los jugadores que juegan por las bandas son bastante rápidos. Nosotros también hemos tenido jugadores jóvenes y esperamos que este miércoles se pueda dar el resultado.

¿Es favorito Marathón para ganar este partido y quedarse con el liderato del grupo?

Pues hemos venido trabajando de la mejor manera. Creo que, si seguimos por el camino que hemos venido, esperamos que se dé el resultado este miércoles.