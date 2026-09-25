Italia no levanta y cae en casa contra Bélgica en el debut de la Nations League

Italia.

La selección italiana dio su primer paso hacia la reconstrucción, con Roberto Mancini de vuelta en el banquillo, de una forma pésima, perdió en su estreno en la Liga de Naciones en Roma, ante Bélgica (0-2), con muchas carencias defensivas y apenas sin ideas, reflejo del caos que atravesó en los últimos meses. Primera gran prueba para Mancini. Primer batacazo. Tras dejar el banquillo de la 'Azzurra' en 2023 con un sabor agridulce después de quedarse fuera del Mundial de Catar dos años después de ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), Mancini cogió las riendas para redirigir el rumbo de la selección. A por la esperada renovación.

No es una tarea compleja, y son varios los que fallaron en esta misión antes que él, como Gennaro Gattuso y Luciano Spalleti. El nombramiento de Mancini generó en el aficionado italiano sentimientos encontrados, pues por un lado ilusiona, al haber cosechado el último triunfo, pero su salida fue desafortunada. El primer examen para la tan esperada redención italiana fue un fracaso. A nivel defensivo, muy flojo. La pareja Gianluca Mancini-Diego Coppola no se compenetró y la banda de Giovanni Di Lorenzo cedió espacios, ante unos 'Diablos Rojos' con un centro del campo dinámico, con Kevin de Bruyne estelar y Mika Godts determinante. En el minuto 6, Gianluigi Donnaruma, el capitán y voz veterana de la selección, metió una mano derecha abajo tras un disparo raso que fue su carta de presentación para el resto de partido, ya que pese a encajar un gol, construyó un muro que evitó que Italia terminara mínimo con una 'manita'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El combinado belga no tardó en intentar hacerse con la posesión. Pese a algún intento aislado de respuesta de Italia, como un tiro al palo de Francesco 'Pio' Esposito, Bélgica se encontró cómoda y logró adelantarse en el marcador por medio de Godst, atacante del PSG, quien empujó un balón al fondo de la red después de dejar a los dos centrales transalpinos tirados en el suelo con un recorte.