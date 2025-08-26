Isaac Castillo responde a quienes lo critican y palpita el clásico ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Además, fue preguntado sobre cómo maneja las críticas que ha recibido por parte de algunos aficionados del Marathón , y el jugador respondió con seguridad.

Castillo no se guardó nada y declaró que el club está motivado para jugar ese enfrentamiento y que van con la mentalidad de ganar.

Isaac Castillo , mediocampista ofensivo del Monstruo Verde, brindó declaraciones con respecto al duelo ante los Leones este próximo sábado 30 de agosto en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El clásico entre Marathón y Olimpia está a la vuelta de la esquina y promete ser un gran duelo entre el primero y el segundo de la tabla en este Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El mediocampista también opinó sobre la ventaja que se habla a favor de Marathón por la posible ausencia de jugadores de Olimpia convocados a la Selección Nacional.

DECLARACIONES DE ISAAC CASTILLO

¿Cómo es el partido para el clásico ante Olimpia?

"Bien, bien, motivados. Sabemos que venimos haciendo las cosas de la mejor manera".

Muchos aficionados han criticado tu rendimiento, pero vos sigues estando en el 11. ¿Qué le podría decir a esos aficionados?

"Mientras el profe ve cómo está mi rendimiento, voy a seguir trabajando de la mejor manera. Sabemos que la gente siempre opina, pero mientras el profe me siga dando la confianza, voy a seguir aprovechando".

¿Te sentiste bien con cómo estás actuando actualmente?

“Sí, por algo estoy dentro del 11, ¿no? El profe me va evaluando, y si él me da la confianza, tengo que seguir aprovechando”.

¿Estás listo para enfrentar este clásico nacional?

“Sí, siempre es bueno y bonito jugar este tipo de clásicos”.

¿Qué cambia este tipo de partidos en cuanto a la intensidad? "Intensidad siempre hay. Sabemos que ninguno de los dos quiere perder, más en un clásico".

Se habla mucho de que se va a jugar sin seleccionados. ¿Es una ventaja para Marathón, ya que a Olimpia le convocan bastantes jugadores?

"No. Como sea, siempre vamos a seguir jugando. No hemos pensado en eso, sabemos que tenemos que hacer un buen trabajo y tratar de sacar un buen resultado".

¿Qué sensación te deja volver al Estadio Olímpico en un clásico nacional?

“Bonito, son muy bonitos los clásicos ahí, la verdad”.

¿Cuál estadio prefieres para jugar de los que están en San Pedro Sula: el Olímpico, el Morazán o el Yankel?

"Ninguno. La verdad que donde sea. Para mí, cualquier estadio es bonito para jugar".

¿Cuál crees que tiene mejor cancha?

"Los tres. El Yankel ha mejorado bastante".

¿Qué representaría para Isaac Castillo golear a Olimpia en ese clásico?

“Sería bonito, ojalá se pueda dar”.