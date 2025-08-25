¿Qué necesitan Motagua, Olimpia y Real España para avanzar en la Copa Centroamericana?

Tegucigalpa, Honduras.

La fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 entra en su recta final y los equipos hondureños mantienen viva la ilusión de alcanzar los cuartos de final. El Fútbol Club Motagua, Olimpia y Real España, los tres clubes de la Liga Nacional de Honduras que están en el torneo centroamericano, llegan a sus últimos compromisos con la obligación de sumar, conscientes de que cada punto puede ser determinante en un torneo donde la paridad ha sido la constante. Ahora la presión es máxima, ya que solo los dos mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, y cualquier tropiezo puede significar la eliminación.

Azules y albos dependen de sí mismos para sellar el pase a cuartos de final, mientras que el conjunto españolista necesita golear y esperar lo que ocurra en el duelo Herediano vs Municipal, lo que añade un condimento extra a la definición de esta apasionante fase de grupos.



EL CICLÓN

El Motagua será el primero de los clubes hondureños que tendrá acción en la última ronda de la Copa Centroamericana y lo hará este martes 26 de agosto enfrentando de visita al poderoso Saprissa de Costa Rica. Por el grupo C, Motagua llega como líder del grupo con 7 puntos, le siguen CAI de Panamá y Saprissa con 6 unidades, luego está Cartaginés con 4 pts y en el fondo ya eliminado se ubica Verdes FC de Belice con 0 puntos. Lo que necesita Motagua Con un triunfo clasifica a cuartos de final El empate lo clasifica a cuartos de final Perder solo por un gol y que CAI y Cartaginés empaten.

OLIMPIA POR EL PASE

El campeón de Honduras, el Club Deportivo Olimpia, se juega este miércoles la posibilidad de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Los albos estarán recibiendo a un Xelajú de Guatemala que llega ya clasificado a la siguiente etapa y la buena noticia es que el cuadro merengue no depende de otros resultados para conseguir el boleto. Por el Grupo D, Xelajú es líder con 9 puntos, le sigue Olimpia con 7 unidades, luego está Águila con 4 pts, ya eliminados completan Real Estelí con 3pts y Hércules que tiene cero puntos. Lo que necesita Olimpia Ganando clasifica Empatando clasifica Perder por un gol y que Águila no gane de visita por 6 goles o mas al Real Estelí.

Real España, por una hazaña