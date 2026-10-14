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Inter Miami y Messi triunfan en la MLS y se clasifican a los 'playoffs'

El astro argentino brindó una asistencia en el nuevo triunfo del Inter Miami ante el New York City en la MLS.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 20:20 -
  • Agencia EFE
Inter Miami y Messi triunfan en la MLS y se clasifican a los 'playoffs'

Lionel Messi y el Inter Miami se clasificaron a los playoffs de la MLS.
Miami, Estados Unidos.

Con goles de Germán Berterame y de Rodrigo De Paul, el Inter Miami que lidera el astro argentino Lionel Messi ganó este miércoles por 2-0 al New York City en la jornada 29 de la Major League Soccer (MLS) y selló el pase matemático a los 'playoffs' en Estados Unidos.

Berterame anotó el 1-0 a los 20 minutos tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez y De Paul amplió distancias al borde del descanso a pase de Leo para que el Inter Miami certificara su participación en la postemporada con seis jornadas de antelación respecto al final de la temporada regular.

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La victoria del club del técnico Cristian González pudo ser más abultada de no repeler el poste en el tiempo de descuento un remate del brasileño Riquelme Fillipi tras un contragolpe liderado por Messi.

El Inter Miami celebró su decimocuarta victoria del curso y es segundo en el Este, con 52 puntos, detrás del Nashville que es líder con 66 unidades.

El meta canadiense Dayne St. Clair también acaparó los focos al parar un penalti en el tiempo añadido ante el argentino Nicolás Fernández Mercau. Esa parada le permitió mantener su portería en cero por segundo partido consecutivo, tras la anterior victoria cosechada contra el DC United.

El Inter Miami se sumó al Nashville como los primeros equipos de la Conferencia Este en avanzar a los 'playoffs'. El New York City encadenó su cuarto partido consecutivo sin victorias y quedó momentáneamente fuera de los puestos de postemporada.

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