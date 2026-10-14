Tabla Champions: Bajan al Barcelona, City cae y así queda Real Madrid tras remontada

Madrid, España.

La UEFA Champions League comienza a tomar forma tras las primeras dos jornadas de la fase de liga, con ocho equipos que han conseguido ganar sus dos compromisos y sumar seis puntos. El Paris Saint-Germain encabeza la clasificación, seguido por el Barcelona y el Aston Villa, mientras que el Real Madrid también aparece en la zona privilegiada después de protagonizar una espectacular remontada. El PSG ocupa el primer lugar gracias a sus 10 goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +7. Los parisinos vencieron por 2-4 al Manchester City en Inglaterra. Los dirigidos por Enzo Maresca bajan en la tabla al puesto 17 tras quedarse con sus 7 unidades. El Barcelona también suma seis unidades, con nueve tantos anotados y dos recibidos, mientras que el Aston Villa registra los mismos números de goles que el conjunto azulgrana, pero aparece tercero en la clasificación. Los tres clubes han comenzado con paso perfecto en el torneo europeo.

En la cuarta posición se encuentra el Stuttgart, que acumula seis puntos y una diferencia de goles de +5, producto de seis anotaciones a favor y apenas una en contra. El Liverpool marcha quinto con ocho goles marcados y cuatro recibidos, mientras que el Sporting de Portugal aparece sexto, también con seis unidades y una diferencia de +4. El Arsenal ocupa la séptima casilla después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. Los ingleses han mostrado solidez defensiva, ya que todavía no reciben goles y acumulan cuatro tantos a favor. De esta manera, los londinenses se mantienen dentro del grupo de los ocho primeros, que al finalizar la fase de liga obtendrán el boleto directo a los octavos de final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La gran historia del Real Madrid en esta clasificación es su capacidad de reacción. El conjunto merengue aparece en la octava posición con seis puntos, luego de remontar un marcador adverso frente a la Roma para imponerse 4-3 en el Estadio Olímpico. El equipo blanco llegó a estar abajo 3-1, pero reaccionó en los minutos finales para completar una victoria dramática y mantener su pleno de triunfos en la competición. Con dos jornadas disputadas, estos ocho clubes ocupan provisionalmente los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer en una fase de liga que reúne a 36 equipos y en la que cada punto puede ser determinante.

Tabla de posiciones de la Premier League