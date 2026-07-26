  1. Inicio
  2. · Deportes

Lo último sobre el estado de Berterame tras fuerte choque en pleno partido

El técnico del Inter Miami se pronunció sobre el estado de Berterame tras dar el susto en pleno partido de la MLS.

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 10:59 -
  • Agencia EFE
Lo último sobre el estado de Berterame tras fuerte choque en pleno partido

El jugador tuvo que ser retirado en ambulancia tras sufrir un fuerte choque ante el Montréal.
Washington, Estados Unidos.

El delantero argentino Germán Berterame está consciente y recuperándose tras haber salido en ambulancia este sábado del partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte impacto.

"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", explicó después del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", añadió el técnico, que explicó que el delantero se encuentra en una clínica de Montreal, donde le están realizando estudios.

Tensión: futbolista del Inter Miami sufrió fuerte choque y fue retirado en ambulancia

Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inconsciente, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el definitivo 0-1 en el marcador.

Inter Miami, sin Messi, vuelve a ganar: Casemiro debutó en MLS y así le fue

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias