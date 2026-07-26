Lo último sobre el estado de Berterame tras fuerte choque en pleno partido

Washington, Estados Unidos.

El delantero argentino Germán Berterame está consciente y recuperándose tras haber salido en ambulancia este sábado del partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte impacto.

"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", explicó después del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", añadió el técnico, que explicó que el delantero se encuentra en una clínica de Montreal, donde le están realizando estudios.