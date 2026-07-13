Inglaterra advierte a Messi y Argentina: "Hay que mandarlos a dormir"

Londres, Inglaterra.

Joe Cole , exmediocampista de la selección inglesa y del Chelsea, se mostró completamente convencido de que Inglaterra eliminará a la vigente campeona del mundo, sin importar que enfrente al capitán y máxima figura de la Albiceleste .

Antes de que ruede el balón en las semifinales del Mundial 2026, la tensión entre Inglaterra y Argentina ya comenzó a sentirse fuera de la cancha. A pocos días del esperado enfrentamiento, una leyenda del fútbol inglés lanzó un desafiante mensaje dirigido a Lionel Messi que no tardó en generar repercusión.

Durante su participación en el programa The Rest is Football, Cole sorprendió con una frase que rápidamente se volvió viral. "Vamos a mandar a dormir a Messi", aseguró frente a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, provocando una mezcla de risas y asombro entre los presentes.

Micah Richards intentó bajar el tono de las declaraciones y le advirtió que ese tipo de comentarios solo deberían hacerse cuando el partido estuviera prácticamente definido. "No puedes decir eso. Puedes decirlo cuando falten dos minutos", respondió el exdefensor del Manchester City.

Lejos de retractarse, Cole reafirmó su confianza en la selección inglesa. "No, lo digo ahora. Tenemos mucha velocidad para contrarrestar las fortalezas de Argentina. Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos", afirmó con absoluta convicción.

El exfutbolista también recibió el respaldo de Ally McCoist, histórico delantero de Escocia, quien considera que Inglaterra llega con mejores argumentos futbolísticos para quedarse con el boleto a la gran final.

"En este momento, Inglaterra es el tercer mejor equipo que queda en el torneo. Pero la buena noticia es que es mejor que su rival. Yo pienso que Inglaterra es mejor que Argentina", expresó McCoist durante el mismo programa.

El choque tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra en un partido oficial con la selección absoluta. El duelo revive una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, marcada por la tensión histórica entre ambos países tras la Guerra de las Malvinas y, sobre todo, por el inolvidable enfrentamiento de los cuartos de final del Mundial de México 1986.