Inglaterra receta goleada: Clasifica al Mundial y elimina a selección

Letonia.

Los goles de Gordon, Harry Kane (2), Tonisevs en propia meta y Eze sentenciaron el encuentro y convirtieron a Inglaterra en la primera selección europea en lograr la clasificación matemática para la próxima cita mundialista , a la que no falta desde 1994.

Inglaterra se impuso con claridad a Letonia (0-5) y aseguró su presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, al completar un pleno de victorias en sus seis partidos de clasificación manteniendo su portería imbatida en todos ellos y demostrando un dominio absoluto en su grupo.

El partido transcurrió con un claro control del balón por parte de Inglaterra, que buscó generar ocasiones desde los primeros minutos ante una defensa letona replegada en su propio campo.

La primera oportunidad llegó en el minuto 7 tras un centro de Aaron Gordon, rematado por Harry Kane, que mandó el balón fuera, y poco después Anderson lo intentó desde fuera del área, pero su disparo también se desvió.

Inglaterra siguió dominando con centros constantes desde ambas bandas, aunque la defensa letona despejaba todas las acciones ofensivas.

El primer gol llegó en el minuto 26 tras un robo de balón y un pase preciso desde campo propio de John Stones a la espalda de la defensa que Aaron Gordon, que estaba siendo el jugador más destacado, controló y definió desde el borde del área enviando el balón al segundo palo.

Antes del descanso, Harry Kane amplió la ventaja con un gran disparo desde la frontal tras una fuerte presión inglesa y en el añadido del primer tiempo, tras un penalti señalado por un agarrón a Kane revisado por el VAR, el delantero del Bayern de Múnich convirtió la pena máxima y firmó su sexto gol en seis partidos de clasificación, sumando 76 en 110 partidos con la selección inglesa absoluta.

En la segunda mitad, Inglaterra mantuvo el control total del juego y en el minuto 58 un autogol de Letonia tras un centro de Spence elevó la ventaja a 0-4 y dejó sentenciado el partido.