Cristiano Ronaldo destroza récord de centroamericano y se aleja de Messi

Lisboa, Portugal.

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mundial. El astro portugués volvió a brillar con su selección nacional, esta vez en un partido clave ante Hungría, en el que lleva dos goles decisivos.

Sin embargo, más allá del resultado, el primero de esos tantos fue especialmente significativo: lo convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Con las dos anotaciones, el capitán de Portugal alcanzó los 41 tantos en partidos clasificatorios, superando al histórico delantero guatemalteco Carlos "el Pescadito" Ruiz, quien mantenía el récord con 39 anotaciones.