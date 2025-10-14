Cristiano Ronaldo destroza récord de centroamericano y se aleja de Messi

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mundial. El astro portugués volvió a brillar con su selección nacional, esta vez en un partido clave ante Hungría, en el que lleva dos goles decisivos.
Sin embargo, más allá del resultado, el primero de esos tantos fue especialmente significativo: lo convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.
Con las dos anotaciones, el capitán de Portugal alcanzó los 41 tantos en partidos clasificatorios, superando al histórico delantero guatemalteco Carlos "el Pescadito" Ruiz, quien mantenía el récord con 39 anotaciones.
La hazaña de Cristiano es una muestra más de su longevidad, consistencia y ambición por seguir siendo protagonista en el fútbol internacional.
A sus 40 años, el delantero del Al Nassr continúa siendo una pieza clave para su selección. Su capacidad goleadora no ha disminuido con el paso del tiempo, y sigue siendo el referente en el ataque lusitano.
Este nuevo récord se suma a una larga lista de marcas que ya ostenta, incluyendo ser el máximo goleador de selecciones nacionales en la historia del fútbol.
El tercer lugar en esta prestigiosa lista lo ocupa Lionel Messi, quien cerró su participación en eliminatorias con 36 goles. Aunque el argentino ya no disputará más partidos clasificatorios tras su anuncio de retiro de la Selección Argentina, su legado también permanece como uno de los más importantes de la historia reciente del fútbol.