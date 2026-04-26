¡Imparable! Sabastian Sawe impone nuevo récord mundial de maratón

El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos). "Es un día histórico para mí, dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria. "La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentí muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que prometió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

En tercera posición acabó el etíope Yomif Kejelcha , que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país. La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres componentes del podio más el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliar las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario. Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas. A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una barrera histórica derribada. Steve Cram, comentarista de la BBC y antiguo campeón del mundo, se deshizo en elogios hacia una prueba que entra de lleno en los libros de la historia.