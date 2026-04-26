Hugo Viegas cuenta que le dijo Nixon Cruz sobre su expulsión y se engancha con periodista

El Real España firmó una remontada épica (3-2) ante el Olimpia, en un partido que dejó señales claras del crecimiento competitivo del equipo aurinegro de cara al título de la Liga Nacional de Honduras.
Más allá del resultado, el asistente técnico Hugo Viegas destacó la personalidad de sus jugadores para revertir un 2-0 adverso, en un duelo que es clave para aspirar a ser campeones.
Viegas valoró especialmente la recuperación de jugadores que habían estado ausentes por lesiones o sanciones. Asimismo, subrayó que el equipo está claro de lo que se necesita en este cierre de torneo.
Por último, reveló lo que Nixon Cruz les dijo previo a la revisión en el FVS donde terminó siendo expulsado, a pesar de ser el jugador más desequilibrante en el clásico con un gol y una asistencia.
CONFERENCIA DE PRENSA
En los últimos partidos se ha visto un Real España más ofensivo. ¿Qué les ha pedido a los jugadores para mantener esa búsqueda? ¿Y cómo define esta remontada?
No comparto del todo eso, porque el rival también juega y los partidos son circunstanciales. Lo positivo es que estamos recuperando jugadores, y eso nos permite tener relevos con más energía. Hoy Olimpia terminó atacando fuerte y nos tocó defendernos, más aún con un jugador menos. A medida que recuperamos piezas, el equipo se fortalece.
¿Qué valoración hace de Nixon, que tuvo un gran partido, pero termina opacando su partido al salir expulsado? ¿Y este equipo está para ser campeón?
No opaca su actuación. Nixon tiene 19 años y necesita guía en lo emocional. Es un jugador con mucho futuro, incluso creo que le queda poco en el país si sigue así. Hizo un partidazo.
Más allá del resultado, el partido de hoy muestra que podemos pelear una final. Así se juega: con personalidad, agallas, compañerismo y esfuerzo. Levantar un 2-0 ante Olimpia no es común y es mérito total de los jugadores.
¿Qué puede decir sobre el trabajo en mediocampo y la variante táctica que llevó a la remontada? ¿Y qué le explicó Nixon sobre la expulsión?
Decidimos jugar con Nixon y Roberto por dentro para ser ofensivos desde la mitad hacia adelante. Luego movimos a Nixon a la banda, donde también se siente cómodo, y eso nos dio variantes.
Sobre la expulsión, él me comentó que en la jugada anterior había recibido un golpe y hubo forcejeo, pero ya está. Fue expulsado y ahora toca pensar en el siguiente partido.
Hoy el equipo fue contundente. ¿Está para campeón? ¿Qué tan importante es el partido ante Victoria?
En el fútbol no siempre dos más dos son cuatro. El trabajo está, tanto en defensa como en ataque. A veces entra, a veces no. Hoy estamos en una racha positiva y eso genera confianza.
¿Para campeón? Estamos para pelear hasta el final. Este grupo lo viene demostrando desde hace tiempo, incluso en torneos anteriores. Ojalá lleguemos completos a la fase final.
Se rompe la mala racha ante Olimpia y siguen invictos en clásicos. ¿Qué sensación deja eso?
Ojalá eso nos acerque al título. Estos partidos te fortalecen. Ganar clásicos te da confianza y permite trabajar con más tranquilidad. Pero aún hay mucho por corregir.
¿Qué le deja tener variantes desde el banco como Jhow Benavídez y Anthony García?
Jhow aporta pausa y manejo de los tiempos, y obliga al rival a tomar recaudos. Anthony venía de una lesión y también sumó. Tener jugadores de ese nivel permite hacer ajustes importantes durante el partido.
Profe, ¿por qué el máximo goleador de la liga, Eddie Hernández, no es titular con el Real España?
Son decisiones del cuerpo técnico y hay que respetarlas. Cada jugador tiene características distintas. David tiene un perfil y Sayago otro diferente al de Eddy. Los dos son goleadores. Eddy tiene una categoría terrible, pero Sayago también aporta mucho, sobre todo en el desgaste contra los defensores. Eso también es importante para el equipo.
¿No es cuestionable que el goleador no sea titular?
No, no es cuestionable. No me gusta esa pregunta por eso mismo. Él está cómodo, entra bien cuando le toca y cuando inicia también responde. Los minutos están bastante repartidos. Lo importante es que ambos están haciendo goles y aportando al equipo. Eso es lo que nos interesa como grupo.