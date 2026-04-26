Hugo Viegas cuenta que le dijo Nixon Cruz sobre su expulsión y se engancha con periodista

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España firmó una remontada épica (3-2) ante el Olimpia, en un partido que dejó señales claras del crecimiento competitivo del equipo aurinegro de cara al título de la Liga Nacional de Honduras. Más allá del resultado, el asistente técnico Hugo Viegas destacó la personalidad de sus jugadores para revertir un 2-0 adverso, en un duelo que es clave para aspirar a ser campeones. Viegas valoró especialmente la recuperación de jugadores que habían estado ausentes por lesiones o sanciones. Asimismo, subrayó que el equipo está claro de lo que se necesita en este cierre de torneo. Por último, reveló lo que Nixon Cruz les dijo previo a la revisión en el FVS donde terminó siendo expulsado, a pesar de ser el jugador más desequilibrante en el clásico con un gol y una asistencia.

CONFERENCIA DE PRENSA

En los últimos partidos se ha visto un Real España más ofensivo. ¿Qué les ha pedido a los jugadores para mantener esa búsqueda? ¿Y cómo define esta remontada? No comparto del todo eso, porque el rival también juega y los partidos son circunstanciales. Lo positivo es que estamos recuperando jugadores, y eso nos permite tener relevos con más energía. Hoy Olimpia terminó atacando fuerte y nos tocó defendernos, más aún con un jugador menos. A medida que recuperamos piezas, el equipo se fortalece. ¿Qué valoración hace de Nixon, que tuvo un gran partido, pero termina opacando su partido al salir expulsado? ¿Y este equipo está para ser campeón? No opaca su actuación. Nixon tiene 19 años y necesita guía en lo emocional. Es un jugador con mucho futuro, incluso creo que le queda poco en el país si sigue así. Hizo un partidazo. Más allá del resultado, el partido de hoy muestra que podemos pelear una final. Así se juega: con personalidad, agallas, compañerismo y esfuerzo. Levantar un 2-0 ante Olimpia no es común y es mérito total de los jugadores.