Hondureño rumbo a La Masía: Bryan Cano buscará brillar en prueba con Barcelona

Con 15 años y con muchos sueños en su maleta, Bryan Adolfo Cano, originario de San Pedro Sula, parte hacia Barcelona junto a su familia para poder integrarse a una prueba de visoría que durará entre 9 y 11 días, esperando poder ser uno de los elegidos a quedarse entre los muchos niños que estarán presentes en la prueba en La Masía, sede del poderoso FC Barcelona. “Bien emocionado por la oportunidad que se me dio y tratar de dar siempre lo mejor de mí” y agregó “Pues fue hace unos meses que yo fui a un campamento en Miami, entonces allí estuvimos seis días practicando con balón y sin balón, ellos nos dijeron que iban a seleccionar cantidad predeterminada de muchachos y terminé seleccionado yo”. El joven talento catracho además nos cuenta que durante estuvo en el campamento, había entre todas las edades alrededor de 300 niños, siendo un ejemplo de superación, ya que no es fácil ser seleccionado entre tanto talento, asimismo habla de que los entrenadores que tuvieron durante esos días eran directamente del conjunto azulgrana y comentó “Sí eran entrenadores del Barcelona que iban allí al campamento y lo hacen en varios lados”.

Bryan es un jugador que juega de lateral y extremo, ya que es un futbolista que a pesar que le gusta mucho defender, también le gusta ir mucho al ataque, pero que si el entrenador le pide que el juegue en un lugar, se adaptará. Sobre la reacción de su familia y la de él al darse cuenta al momento de ser uno de los seleccionados: “Fue cuando ya habíamos llegado a Honduras, estando allá no habían dado la convocatoria todavía, estando acá fue que mi mamá que me dijo y lo celebramos todos porque fue un logro que me impresionó, me da más confianza en mí mismo”. Siendo esto un logro importante que entrenadores de talla europea hayan visto talento en el joven jugador de 15 años Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. ¿Cómo vivió ese momento al darse cuenta de la noticia? “Pues estaba mi mamá, ella me dijo que al final siempre era complicado, que es un viaje a otro país, mis papás se esfuerzan por mí y pues entendió el esfuerzo que hicieron ellos de poderme llevar allá”. También comentó que en el viaje que emprenderá lo acompañaran su papá, su mamá y su tía. Sobre si existe las posibilidades de quedarse más tiempo expresó, “Ellos dijeron que tal vez a los niños pequeños no les daban mucho seguimiento, pero que ya con los de mi edad particularmente les daban seguimiento, tal vez pedían videos o fotos para ver como seguía todos y darle seguimiento, y así ver si puedo tener una oportunidad más”.