Barcelona vs Athletic de Bilbao, EN VIVO hoy Liga Española

El FC Barcelona se dio un festín en su regreso al Camp Nou con una abultada victoria de 4-0 sobre el Athletic Club de Bilbao, con goles de Robert Lewandowski, Ferran Torres -doblete- y Fermín López, en la decimotercera jornada de LaLiga Española.
Tras una larga espera de 909 días, el conjunto culé regresa al Camp Nou, y lo hace con un duelo de primer nivel ante el Athletic Club. Y como no podía ser de otra forma, a los cuatro minutos marcó Lewandowski tras una recuperación de Gerard Martín. Zurdazo del polaco y pudo hacer más el portero Unai Simón.
EL MINUTO A MINUTO EN VIVO:
Cuando se terminaba la primera parte, Lamine Yamal frotó la lámpara con una espectacular asistencia de tres dedos para Ferran Torres que no falló ante Unai Simón.
Empezando el segundo tiempo, recuperación de Eric García en campo contrario, metió un pase filtrado y Fermín López fusiló al portero de los vascos para el 3-0.
Poco después, el equipo de Ernesto Valverde se quedó con 10 hombres por la expulsión de Oihan Sancet tras darle una patada criminal por la espalda a Fermín López.
En el minuto 90, Ferran Torres volvió a ser asistido por Lamine Yamal y sentenció el partido con su doblete.
ALINEACIONES CONFIRMADAS:
BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Fermín López, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García y Robert Lewandowski.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams y Unai Gómez.
Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).
Estadio: Spotify Camp Nou
Hora: 9:15 AM, de Honduras.
Transmite en Honduras: ViX Premium / Tigo Sports y Sky Sports.