Mauricio Dubón, de los deportistas mejor pagados: millones que ganará en Atlanta

Atlanta, Estados Unidos.

Mauricio Dubón, el mejor deportista hondureño en la actualidad, sorprendió a todos al ser traspasado por los Astros de Houston a los Bravos de Atlanta en la MLB. La operación se concretó el pasado miércoles en horas de la noche.

El nacido en San Pedro Sula fue involucrado en un trueque que no tiene muy contentos a los aficionados texanos. Los Bravos enviaron al infielder Nick Allen a cambio de Dubón, así lo anunció el equipo de la 'Ciudad Espacial' en redes sociales.

Mauricio Dubón fue premiado como Guante de Oro a Mejor Jugador Utility de la temporada 2025, ya lo había logrado en el 2023. Lo anterior llegó gracias a que jugó en siete posiciones distintas dentro del terreno de juego con un desempeño destacado.

A la ofensiva tuvo una temporada regular. En 133 juegos con los Astros en el año 2025, Dubón bateó para un average de .241 con siete jonrones y 33 carreras impulsadas.

La motivación principal detrás del traspaso fue en parte financiera, según admitió el gerente general de los Astros, Dana Brown. Houston buscaba reducir su nómina y dar espacio a otras prioridades del equipo en el invierno.

Dubón entraba en su penúltima temporada de elegibilidad para el arbitraje salarial, con un salario que estaba proyectado para ser alto por los buenos números que ha dejado en su carrera.