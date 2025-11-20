Lamine Yamal fue el que terminó con Nicki Nicole por increíble razón

A un mes de la separación, se ha conocido la increíble razón que provocó la ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.
El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin tras cuatro meses de relación.
Lamine Yamal buscó dejar en claro su versión de los hechos. “Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, expresó el futbolista, quien intentó poner fin a las especulaciones mediática.
Lamine Yamal fue acusado de supuestamente haberle sido infiel a Nicki Nicole, pero en las últimas horas se conoció que eso fue falso y destaparon la verdad detrás de la separación.
Además, ante las versiones que lo vinculaban con una influencer italiana durante un viaje a Milán, el jugador del Barcelona fue contundente: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.
En este marco, en las últimas horas, se conocieron escandalosos detalles de esta ruptura amorosa, donde aseguraron: “Esta relación no fue sincera”.
Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, detrás del final del romance habría un trasfondo más complejo de lo que parecía. “Siempre dije que lo que empieza mal, termina peor".
Esta relación no fue sincera desde el inicio y lo sostengo”, afirmó, al insinuar que la cantante rosarina habría comenzado su vínculo con el futbolista español mientras aún mantenía una relación con Trueno.
Etchegoyen señaló además que la ruptura no fue reciente, sino que ya llevaba un par de semanas. “Lo que me cuentan es que él tomó la decisión de dejarla porque entendió que no era un vínculo sano y le traía problemas”, explicó y dio a entender que fue Yamal quien puso punto final a la relación.
Otro de los factores que habría influido, según el periodista, fue la falta de aprobación familiar. “No avalaban el romance, especialmente el padre y la abuela, que no querían conocerla”, contó.
“La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobre todo al papá y a la abuela del jugador que le decían a Lamine que no querían conocerla”, aseveró.
Y agregó un detalle más sobre el carácter del jugador: “Tiene 18 años y le encanta la fiesta, y eso no era compatible con tener una pareja. Prefirió la joda y la estabilidad familiar, y decidió cortar, mientras que ella tampoco estaba tan enganchada”.
“Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Pero no fue así. Simplemente, las cosas cambiaron y decidimos separarnos”, dijo en su momento Nicki.
A pesar de la claridad con la que Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron el fin de su noviazgo, un detalle sutil en sus comunicados ha dejado una pequeña rendija abierta a la especulación: ninguno de los dos ha emitido un "no rotundo" a la posibilidad de un futuro retorno
De esta manera, los fanáticos no pierden las esperanzas de aquellos que creen que esta separación podría ser solo un paréntesis forzado por las presiones externas y la juventud de ambos.
Prensa internacional señala que Lamine Yamal fue el encargado de ponerle fin a su relación con Nicki y se habría decidido porque la chica no era avalada por su familia.