Honduras ya lo sabe: El duro castigo que recibiría tras lo ocurrido vs Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras se encuentra bajo la lupa de la Concacaf luego de los incidentes ocurridos durante el empate frente a Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El comportamiento de algunos aficionados podría derivar en una sanción para la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), que incluso podría incluir multas económicas o la obligación de disputar partidos a puerta cerrada.

Ante esta posibilidad, la FFH había lanzado previamente una campaña de concientización dirigida a los hinchas que asistieron al encuentro, con el objetivo de promover un ambiente familiar y evitar actitudes que pusieran en riesgo al equipo nacional. A pesar de esos esfuerzos, el reporte arbitral y los delegados del partido habrían consignado incidentes que ahora están siendo evaluados por las autoridades disciplinarias.

El propio Secretario General de la FFH, Jorge Ernesto Mejía, confirmó en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSI que el ente federativo ya fue notificado por FIFA sobre los hechos. “Nos llegó una nota de FIFA, muy probablemente nos van a multar por los gritos en San Pedro Sula, por los vasos que tiraron, por la gente que se sentó en las zonas de emergencia”, señaló el directivo, dejando claro que se espera una resolución oficial en los próximos días.