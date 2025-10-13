Honduras-Haití: Exfutbolista de Olimpia presente, ambiente y petición a legionario

Las imágenes de la previa del Honduras vs Haití en las Eliminatorias: ambiente, chicas y los mensajes a la Selección.
El Estadio Nacional de Tegucigalpa recibe un nuevo cotejo en Eliminatorias y se espera un llenazo.
La fuerza policial está lista desde tempranas horas para resguardar la seguridad de los aficionados que estarán presentes este lunes.
A horas del inicio del partido, se siente el ambiente catracho en los alrededores del Estadio Nacional.
Los catrachos empezaron a llegar desde temprano para evitar largas filas. El juego está pactado a iniciar a las 6:00 PM.
Este hincha de Marathón llegó con toda la ilusión y claro, el color catracho no podía faltar para el juego ante los haitianos.
Los mensajes de los hondureños a la Selección: "Todos con la 'H', en las buenas y en las malas"
"Catrachos confiemos una vez más. Hoy ganamos", son otro de los mensajes de los aficionados en la previa del juego.
Ya los aficionados comienzan a llenar las graderías del recinto capitalino.
Cientos de aficionados llegaron al Estadio Nacional y confían en un resultado positivo rumbo al Mundial 2026.
¡Una ternura! En las buenas y en las malas, aficionados de todas las edades se hacen presentes en el recinto capitalino.
Honduras viene de empatar sin goles ante Costa Rica en San Pedro Sula. Los catrachos quieren ver un nuevo triunfo en las Eliminatorias.
Un colorido ambiente se vive en las calles de la capital.
Y el mensaje de este pequeño para Andy Nájar, jugador del Nashville de la MLS: "Regalame tu camiseta, viaje desde Choloma con mi papá. Estoy de cumpleaños, gracias".
La hermosa Sirey Moran vuelve hacer acto de presencia y apoyará nuevamente a la "H". La exreina de belleza llegó bien acompañada.
La música también adorna en la previa del Honduras vs Haití en el Nacional.
Carlos Will Mejía, exfutbolista del Olimpia, que actualmente trabaja en la logística de seguridad del Olimpia presente para el juego de Honduras.
Los hinchas llegan bien identificados al Estadio Nacional para el partido por las Eliminatorias.
Todos llegan con la emoción de ver triunfar a la Bicolor ante los caribeños por la jornada 4 de las Eliminatorias.
¡En familia! Así posaron estos aficionados fuera del recinto capitalino a horas del juego ante Haití.
El juego entre Honduras y Haití está pactado para iniciar a las 6:00 PM.