Honduras vs Costa Rica: Los arrolladores números de Rueda de local en Eliminatorias

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras se prepara para enfrentar un nuevo capítulo en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y lo hace con una estadística más que alentadora. Bajo la dirección del colombiano Reinaldo Rueda, la Bicolor ha construido un verdadero fortín jugando como local en partidos clasificatorios. Y es que, en total, el entrenador colombiano ha dirigido 12 encuentros eliminatorios de la Bicolor Nacional en suelo hondureño y ha conseguido 11 triunfos, con solamente una derrota, cifra que alienta y emociona a cualquiera a pocos días de enfrentar a los ticos. Este jueves 9 de octubre, la "H" recibirá a Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula por la tercera jornada de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Los catrachos tienen todo a su favor para dar el golpe sobre la mesa ante los ticos.

Reinaldo Rueda ya había demostrado en su primer proceso con Honduras, rumbo a Sudáfrica 2010, que sabía cómo sacar provecho de jugar como local. En esa eliminatoria, la Bicolor logró grandes resultados en casa como el 3-1 ante México, el 4-0 sobre Costa Rica y victorias ante selecciones como Canadá, El Salvador y Trinidad y Tobago. La única vez que cayó fue en un emocionante partido ante Estados Unidos que terminó 3-2 a favor de los norteamericanos. En esta segunda etapa, ya enfocado en la Copa del Mundo de 2026, Rueda ha vuelto a dejar buenas sensaciones. En los tres partidos que Honduras ha disputado en casa en esta eliminatoria, todos han sido triunfos: un 6-1 a Bermudas, un 2-0 ante Antigua y Barbuda, y más reciente, un 2-0 frente a Nicaragua. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Los números reflejan el buen momento del equipo nacional cuando juega en casa. Con un promedio de 2.83 goles por partido, siete porterías invictas y una efectividad general del 91.6% en casa, la Selección de Honduras se planta con confianza ante cualquier rival que visite el territorio catracho.

LOS DATOS QUE PONEN A TEMBLAR A LOS TICOS

El duelo ante Costa Rica llega con un sabor especial. La última vez que los ticos marcaron un gol en Honduras fue precisamente en el Estadio Morazán, el mismo escenario del partido de este jueves. Fue Kendall Waston quien anotó aquel tanto en un empate 1-1 rumbo al Mundial de Rusia 2018. Hoy, Waston ha vuelto a ser convocado para enfrentar nuevamente a la H, al igual que Celso Borges, otro veterano del conjunto costarricense que regresó para este compromiso. Sin embargo, hay otro dato que juega a favor de los catrachos: Costa Rica no derrota a Honduras como visitante desde hace más de dos décadas. La última vez fue en el 2001, durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002. En aquel partido, los ticos se impusieron 3-2 en el Estadio Olímpico Metropolitano con goles de Wanchope, Fonseca y Solís. Los tantos hondureños fueron obra de Amado Guevara. Han pasado 24 años desde aquel encuentro, y desde entonces Honduras ha sabido mantener el respeto como local ante su rival. Con el respaldo de su gente, el impulso de los buenos resultados en casa y la experiencia de un técnico que conoce muy bien lo que es clasificar a un Mundial, la Bicolor buscará este jueves extender su buena racha y dar un paso firme en su camino hacia 2026.

LAS ARROLLADORAS ESTADÍSTICAS DE RUEDA EN ELIMINATORIA (DE LOCAL)