¿Llegará para el Honduras-Costa Rica? El informe sobre Celso Borges previo al partido

San Pedro Sula, Honduras.

La selección de Costa Rica que dirige Miguel 'Piojo' Herrera realizó ayer su primer entrenamiento de cara al partido del próximo jueves contra Honduras en San Pedro Sula por las eliminatorias al Mundial 2026.

El combinado tico llevará a cabo este martes su segunda sesión y mañana por la tarde volará hacia tierras catrachas para afrontar un día después el decisivo encuentro. La 'Sele' solo suma dos unidades en el Grupo C y necesita puntuar fuera de casa para seguir soñando con la clasificación.

La gran duda que existe en estos momentos en Costa Rica es la presencia de Celso Borges para el duelo contra la Bicolor. El veterano mediocampista regresó al equipo nacional, pero llegó con una lesión muscular.