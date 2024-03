Celso Borges a fondo: Retiro, opinión sobre Honduras y sus mejores jugadores

“ Emilio Izaguirre, Alex López, Carlo Costly, Jerry Bengtson y Noel Valladares son los mejores para mí”, dice, al momento que se le viene a la mente otro. “Este muchacho Deiby Flores es muy bueno, muy intenso, a mi me gusta mucho, tiene criterio con el balón, yo diría que entre Alex y él hacen buena pareja”.

Un momento que hizo eco en el fútbol costarricense en los últimos días fue su no convocatoria a La Sele para el duelo frente a los catrachos, decisión que se aunó con su retiro definitivo de la selección tica a sus 35 años de edad.

“No, la decisión la venía pensando desde hace un tiempo y estoy tranquilo con lo que hice y por haber formado parte de una generación tan linda por el país; mi retiro no fue por la no convocatoria, era algo que tenía pensado y se dio en este momento de mi vida donde me siento muy pleno, muy feliz, pero era una etapa que tenía que cerrar”, afirmó.

Se le preguntó su había hablado con Gustavo Alfaro antes de la decisión. “No, no me llamó nadie en todo el tiempo que ha estado ahí, nadie me ha llamado”, aclaró.

Borges no es egocéntrico al aducir que es una leyenda, sino que ese mote se lo pone al grupo que trabajó en los últimos procesos que se culminó con las participaciones mundialistas. “Yo crecí con jugadores que yo miraba como leyendas y gente que le dio mucho a la selección, soy parte de una generación que es legendaria por lo que pudimos hacer, así que soy parte de... diría que ese colectivo se merece todo lo mejor”.