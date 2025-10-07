Honduras - Costa Rica: Plan de los ticos, preocupación y mofa de personaje

Esto dicen a nivel nacional e internacional sobre la batalla que sostendrán las selecciones de Honduras y Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Honduras y Costa Rica se estarán enfrentando este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán a partir de las 8 de la noche. Conoce lo que se dice sobre el duelo de hondureños y ticos.
¿Será cierto o es para que Honduras se confié? Prensa de Costa Rica informa que Keylor Navas entrenó por separado en la selección costarricense.
Fútbol Centroamérica señala que Keylor arrastra un problema que preocupa al Piojo Herrera, DT de la selección de Costa Rica.
Gustavo Roca de Honduras se pronunció sobre la lesión de Keylor Navas: "Me parece una jugarreta de la prensa costarricense con el tema de lesiones en su selección; quieren venir a sorprender", señaló.
Periodistas de Costa Rica como Daniel Jiménez se ilusionan con un triunfo de su selección ante Honduras en el estadio Morazán.
La Nación de Costa Rica se mofa y señala que Kendall Waston se ve hincándolos otra vez a los jugadores de la selección de Honduras.
Teletica Deportes de Costa Rica destaca el llenazo que se tendrá en el estadio Morazán.
Everaldo Herrera de Costa Rica también informa sobre el llenazo en el estadio Morazán.
Diario Diez informa sobre un drone que volaba en el entrenamiento de la H que realizó la noche del lunes en el estadio Morazán.
El exjugador "Bala" Gómez indicó que confía en la victoria de Costa Rica ante Honduras.
TD Más de Costa Rica se burla de Honduras al destacar el regreso de Kendall Waston: "Hondureño, volvió tu papá", indican.
Además del golpe sufrido por Keylor Navas, el otro problema en Costa Rica es la llegada tarde de Manfred Ugalde por un problema que tuvo en su vuelo.
Chaco Funes de Honduras señala que Piojo Herrera y el resto de la selección de Costa Rica no brindará declaraciones en San Pedro Sula.
Medios ticos señalan como plan rápido lo del Piojo Herrera en su estadía por San Pedro Sula.
Prensa mexicana informa que Piojo Herrera está contra las cuerdas en el banquillo de Costa Rica.
Sorpresa: Chepe Bomba de Panamá se mofa de Costa Rica y ha señalado que espera un triunfo de la selección de Honduras.
Tigo Sports de Costa Rica analizando lo que será el duelo del jueves en el estadio Morazán.