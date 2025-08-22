Héroe de tiktokers de Honduras destapa secreto tras su golazo ante El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.

Se acercaban los 90 minutos y parecía que el combinado catracho terminaría el tiempo reglamentario con el empate. No obstante, cuando todos ya daban por hecho la igualdad, apareció el héroe de la 'H' para sentenciar la victoria.

Supremo abrió el marcador en el primer tiempo desde el manchón penal, lo celebró con su pareja, la periodista Milagro Flores y el recinto sampedrano era una verdadera fiesta. Sin embargo, la visita logró igualar el tablero en el complemento gracias a Kevincito.

La selección tiktokera de Honduras cobró venganza esta noche en el Estadio Morazán, tras vencer a El Salvador en el partido de vuelta con los goles del capitán Supremo y un "jugador" que nadie se esperaba para el 2-1 final.

Muchos no lo conocen, en el Morazán se preguntaban quién era el salvador de los tiktokers hondureños y OPSA tuvo la oportunidad de compartir con él tras el pitazo final.

Se trata de Noland Caleb Cruz, quien fue una de las variantes que presentó el entrenador El Loco de la Selva y le dio resultado. Según cuenta, su golazo no es una casualidad, ya que es el fruto del trabajo que ha realizado en los entrenamientos bajo la dirección de Ramón 'Primitivo' Maradiaga que estuvo unos días entrenando al equipo.

Caleb Cruz salió desde el banquillo y a los 87 minutos metió un riflazo desde fuera del área que desató la locura en el recinto sampedrano. Un gol para vengarse de los salvadoreños y que sirvió para tomar confianza de cara al próximo compromiso, ya que Supremo reveló en la previa que tendrá un encuentro en Brasil.

"Contento, lo ocupabámos y salió en el momento más oportuno, un gol nunca cae mal", dijo el héroe de la Bicolor tiktokera. "Ya lo veníamos entrenando con el profe Primi, lastimosamente él no está aquí para que viera el trabajo que ha hecho y agredecerle por la semana que nos dedicó", añadió el goleador.

"Se lo dedico a mi familia, a toda la gente, a todos los que veníamos trabajando, a pesar de que esta gente son tiktokers se lo tomaron muy en serio, ellos hicieron un gran esfuerzo, hubo días que no grababan por estar entrenando, y hoy se les dio", explicó Caleb.

Para finalizar, fue consultado sobre las sensaciones tras ver que su remate besaba las redes. "Se me vino la gente, la remontada, vinieron a apoyarnos desde sus casas muy temprano, hicieron todo lo posible por estar aquí y nosotros teníamos que cumplirles", sentenció.