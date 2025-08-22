Así es el héroe que le dio la victoria a los tiktokers de Honduras

Conoce al impensado chico que se convirtió en el héroe de los tiktokers de la selección de Honduras ante El Salvador.
La Selección de Tiktokers de Honduras llenó su sed de revancha y este viernes venció por 2-1 en el Estadio Morazán a los creadores de contenido de El Salvador en un entretenido duelo que tuvo de todo en San Pedro Sula.
El gol de la victoria llegó a los 87 minutos y fue una auténtica obra de arte que desató la locura de los tiktokers y aficionados hondureños.
¿Quién es el personaje de la selección de tiktokers de Honduras que anotó el golazo?, esa es la pregunta que muchos se hacen y a continuación te brindamos los detalles.
El héroe de la selección de tiktokers de Honduras fue el joven Noland Caleb, quien con su golazo le dio la victoria al cuadro hondureño.
El centrocampista hondureño Noland Caleb recuperó la pelota y sin pensarlo dos veces sacó un bombazo desde hace varios metros y la pelota se incrustó al ángulo.
Noland Caleb cuenta con pasado en el fútbol profesional ya que en su momento jugó en la Liga de Ascenso de Honduras.
Caleb fue uno de los entrenadores que tuvo la selección de Honduras durante la concentración de la escuadra hondureña.
Caleb ha recibido miles de felicitaciones en sus redes sociales tras el golazo que le dio la victoria a los tiktokers de Honduras ante El Salvador.
El chico no es muy activo en sus redes sociales e inclusive los aficionados le han solicitado que pueda crear su contenido.
Noland Caleb es denominado como el "misterioso tiktoker" que le dio la victoria a Honduras ante El Salvador en el juego realizado en San Pedro Sula.
@nolandcaleb es el usuario de tik tok de la figura de Honduras en dicha plataforma.
Caleb apenas cuenta con un poco más de 200 seguidores en su cuenta de Tik Tok.