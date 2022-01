‘Bolillo’ Gómez tras la derrota ante Colombia: “Estamos en crisis porque no ganamos”

“No nos vimos mal, pero hay muchas cosas para mejorar. Nos enfrentamos a un rival de mucha capacidad con grandes jugadores, nosotros por momentos intentamos hacer cosas que trabajamos pero hay que mejorar mucho en la condición física, hacernos más fuertes para ganar el duelo, no podemos perder tanto balón cuando salimos jugando. Aquí no termina, estamos haciendo un camino, aquí hay jugadores que nos dieron otras opciones para otras oportunidades”.

COSAS A MEJORAR

“Hubo momentos del partido buenos, no nos vimos mal y donde sometimos e hicimos cosas importantes pero nos falta terminar lo que iniciamos, ganar más seguido los duelos. Hoy el equipo tuvo un orden, tuvo opciones, pocas, pero hubo opciones porque no teníamos muchos hombres en la parte ofensiva, pero estamos empezando un trabajo, no termina aquí, lo de hoy fue digno, no nos vimos mal pero hay que mejorar y ante Colombia vimos cosas importantes”.

POR QUÉ NO CONVOCÓ MÁS DELANTEROS

“Espere que lleguen los otros... aquí tuvimos opciones de conocer más, teníamos a Yeison Mejía que se nos enfermó y a Marco Aceituno, yo creo que usted debió haber oído esto, no es que no hayamos querido, sino que los teníamos y al final se nos salieron por enfermedades y los otros delanteros de Honduras están afuera. Hoy era un partido para mirar y hay muchachos que nos van a dar una mano en el futuro. Hoy no se hicieron las cosas mal, que hay que mejorar sí, pero es que estamos en esa situación, estamos en crisis porque no ganamos, estamos buscando hombres importantes. Esto no termina acá”.

¿QUÉ JUGADORES DE ESTA LISTA CITARÁ PARA LA ELIMINATORIA?

“Vamos a hacer un análisis de qué jugadores se van a juntar con los otros que están fuera del país y que son titulares en este equipo, en el tiempo debido vamos a dar una nómina para la eliminatoria. Hay unos jugadores que van a estar de nuevo”.

SOBRE LA COLOMBIA DE RUEDA

“Es un equipo que donde cae el balón hay buenos jugadores. Cuando nosotros vimos la nómina dijimos ‘es un buen equipo’. Es un fútbol a nivel de los grandes ya, el fútbol colombiano a nivel de selección no pierde con Chile, Brasil ni Argentina, es una selección grande e importante. Se pueden destacar algunos jugadores pero es colectiva; Yaser Asprilla está mostrando cosas interesantes y tiene un futuro maravilloso”.

CAMBIOS TARDÍOS

“Del equipo que estábamos trabajando se enfermaron varios, estos jugadores que puse en el segundo tiempo fueron los que llegaron para montarse al avión. Dentro de mi responsabilidad puse primero jugadores que tenían un trabajo colectivo, táctico y ordenamiento con nosotros, entonces, no considero que fueron tarde los cambios, sino que fueron cosas justas y normal. Entraron en un momento también difícil y nos dan una buena opción”.