'Bolillo' Gómez explota por polémico arbitraje en derrota de El Salvador ante Panamá

San Salvador, El Salvador.

La Selección de El Salvador sufrió una dolorosa derrota en el estadio Cuscatlán al perder por 0-1 contra Panamá por la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, un partido que estuvo marcado por las polémicas arbitrajes y las decisiones del VAR. La Selecta complicó su camino a la Copa del Mundo del próximo año y es que quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con tres puntos luego de tres partidos, sumando un triunfo y dos derrotas. Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, entrenador de la selección salvadoreña, dio la cara en conferencia de prensa y explotó contra la actuación arbitral del canadiense Drew Fischer, quien está siendo muy criticado en El Salvador.

"Son cosas que no sé por qué no nos las pitan, por ejemplo, en el inicio del partido hay dos hombres muy importantes de nosotros como es Landaverde y Cerritos, inmediatamente con amarilla. El partido fue de mucho roce y choque en los primeros minutos y las amarillas fueron para nosotros, para ellos no", explicó el técnico colombiano sobre las amonestaciones a sus jugadores en los minutos 21' y 38', respectivamente. Durante el partido ante Panamá, el VAR anuló un gol de El Salvador -por supuesta falta de un atacante- y un penal a favor de los canaleros por una clara simulación dentro del área. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Tanto 'El Bolillo' Gómez, como su asistente técnico Edgar Carvajal criticaron el arbitraje del canadiense Drew Fischer y pusieron en duda el gol panameño marcado por José Fajardo por un presunto fuera de juego. "Ya vi el video del gol que nos hacen y dice uno, ‘lo puede anular o lo puede apagar’, como el gol que nosotros hacemos", confesó 'El Bolillo' Gómez. "Tuvimos opciones también como para meter uno o dos goles, no fue que nos hayan pasado por encima, más bien nos dejaron mal parados con el arbitraje", dijo. Gómez alabó al rival. "Panamá es un equipo que tiene jugadores con mucho tiempo juntos, es un equipo con más elaboración que el nuestro. El nuestro es un equipo más fuerte, tiene orden, aunque hoy no tuvo la coordinación de otros partidos, no tuvo los respaldos porque.... ya deben saber ustedes por qué. Quedé ‘berraco’ con algunas cosas". "La jugada (del gol) la acabamos de ver en repetición y el jugador de Panamá está más adelante que la línea nuestra y (el árbitro) ni siquiera la revisó, después hay una mano en un tiro de esquina y nadie le quita de ir a revisar" al VAR, dijo Edgar Carvajal.

PRÓXIMO RIVAL DE EL SALVADOR

A falta de 3 fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A de las eliminatorias mundialistas con 5 puntos, seguido de El Salvador con 3 y Guatemala con 2. El martes, los salvadoreños reciben a los chapines y los panameños le harán los honores a los surinameses.