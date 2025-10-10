Panamá revive y Guatemala se hunde: tabla de posiciones Grupo A eliminatoria Concacaf

Panamá volvió a la vida en la eliminatoria de la Concacaf tras vencer en la tercera jornada por 0-1 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán y entra de lleno en la pelea por clasificar al Mundial United 2026.
Un solitario gol de José Fajardo, a pase de Michael Amir Murillo, le dio el primer triunfo a los panameños, que sumaban dos empates consecutivos y ahora resurgen.
La selección panameña subió al segundo puesto con 5 puntos, empatado con el líder Surinam.
Guatemala complicó su camino al Mundial 2026 luego del desliz que sufrió contra Surinam que rescató el empate 1-1 en el tiempo de descuento.
La selección chapina estuvo a dos minutos de lograr el triunfo en Paramaribo, se puso a ganar con gol de Darwim Lom en el 75' tras un grave error de la defensa surinamés que fue bien aprovechado por el delantero con un disparo acrobático.
Todo apuntaba a la victoria de la Azul y Blanco, sin embargo en un córner lo empató Surinam. Despejó el balón la zaga guatemalteca y recogió el rechace el centrocampista Virgil Misidjan con un disparo de derecha para superar al portero Nicholas Hagen.
Este resultado deja a Guatemala en una situación complicada, en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo A de las eliminatorias mundialistas con apenas dos puntos.
En la próxima jornada a disputarse el martes 14 de octubre, Guatemala visitará a El Salvador y Panamá recibirá a Surinam.