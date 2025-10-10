  1. Inicio
Prensa reacciona a triunfo de Panamá en El Salvador y 'ChepeBomba' se acuerda de Honduras: "Robo"

Periodistas como Fernando Palomo y Andrés Agulla no pueden creer el polémico arbitraje que sufrió El Salvador ante Panamá.

Así ha reaccionado la prensa internacional tras el polémico triunfo de Panamá (0-1) contra El Salvador en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y muchos hablan de "robo" a los cuscatlecos.
La Prensa Gráfica - "El Salvador cae, se complica en Eliminatorias y concede a Panamá su primer triunfo en el Cuscatlán".
El Salvador Noticias se quejó del arbitraje que sufrieron en la derrota contra Panamá. "Él es Drew Fischer, el árbitro que mandó CONCACAF para que le robara a El Salvador en su propio estadio".
Telemundo Deportes - "¡Panamá derrota a El Salvador a domicilio! El gol que silenció el Cuscatlán fue obra de José Fajardo, quien marcó su tercer tanto de la eliminatoria".
Diario El Salvador - "El Salvador cae ante Panamá en el camino al Mundial 2026. Y un día Panamá ganó en el Cuscatlán, al derrotar a la Selecta, a quien complica en su camino al Mundial de Norteamérica 2026".
El Gráfico - "Panamá vence a El Salvador y se queda con los tres puntos en el Cuscatlán en un partido con polémica".
TVN Noticias de Panamá - "¡El sueño sigue vivo! Panamá derrota 1 a 0 a El Salvador en el Cuscatlán".
Canal 4 de El Salvador se quejó del arbitraje contra Panamá: "¡Fuera de juego claro! ¿Por qué no revisaste el Var?".
Gustavo Roca, periodista hondureño de Diario Diez - "Histórico triunfo panameño, pero con robo arbitral. La Selección de Panamá venció el mito y le metió el CUSCATLANAZO a El Salvador, pero con un arbitraje infame del canadiense Drew Fischer. Vergüenza en Concacaf y La Selecta se despide prácticamente de United 2026".
Mario Figueroa, de Diario Diez - "Escándalo en El Salvador. El robo que le hicieron a El Salvador es mayúsculo. Panamá lo ganó con el gol en offside. Anularon un gol legítimo y no les señalaron un penal claro en el segundo tiempo".
Andrés Agulla, reconocido periodista argentino - "Son las dos mejores fotos que pude sacar. Honestamente es muy difícil establecer el momento exacto del contacto, pero parece offside".
Fernando Palomo, periodista salvadoreño de ESPN - "En vivo era offside. En la primera repe era offside. Otra revisión", dijo sobre el gol de Panamá. Y dejó una imagen sobre la polémica jugada.
Alejandro Mendoza, periodista salvadoreño - "Nos robaron. Fatal arbitraje. No tenemos mucho, pero merecimos más".
Alejandro Mendoza, periodista salvadoreño - "Noche de robo en El Salvador. El árbitro no estuvo a la altura. No somos buenos, pero nos ganaron con robo. Nada más que decir. Panamá no tiene la culpa, solo Concacaf y el árbitro".
Álvaro Martínez, periodista panameño - "Los que dicen que Panamá robó: VEN EL FÚTBOL BOCABAJO".
Rodrigo Arias, periodista de El Gráfico de El Salvador, se quejó fuertemente del arbitraje del canadiense Drew Fischer. "Fue asqueroso".
Los periodistas salvadoreños coinciden con la polémica arbitral. "Atraco monumental" y "robo asqueroso, vomitivo, hediondo de los árbitros".
Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa - "Asalto de Panamá en el Cuscatlán. Escándalo arbital".
Julio César Cruz, periodista de El Heraldo - "En un partido con bastante polémica arbitral, Panamá le ha ganado 1-0 a El Salvador en el Cuscatlán y vuelven a la vida al llegar a 5 puntos y compartir el liderato con Surinam".
La palabra "robo" se volvió viral rápido en las redes sociales por el polémico arbitraje en el triunfo de Panamá sobre El Salvador.
"Robo a la Selecta. Ya basta de los lloros de Panamá de qué México roba, a Panamá lo está salvando el arbitraje de Concacaf. El Salvador está siendo robado", el tremendo enfado de este usuario en X.
José Miguel Domínguez, periodista panameño conocido como 'Chepe Bomba', celebró el "Cuscatlanazo" de Panamá ante El Salvador. También se acordo de hondureños y ticos: "Costa Rica y Honduras, lamentablemente, lloran porque Panamá ganó en el mítico Cuscatlán. No me cuenten sus problemas...".
Nestor Hernández, periodista de Canal 12 de El Salvador - "Nos superó Panamá, si. Pero qué nefasto lo del arbitraje. El VAR lo definió todo".
El periodista panameño Leonardo Aguilar, de Tigo Sports Panamá, se emocionó con el triunfo de su selección contra El Salvador. "Hablaron toda la semana y hoy toca tragar".
"¿ROBO? Robo fue el 3-1 del 2008. Esto es una victoria sufrida, trabajada y merecida. Panamá ganó porque metió una más que el rival y porque juega bien al fútbol. No esperó a que la lluvia llegara", agregó Leonardo Aguilar.
