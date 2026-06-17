¡Sorpresa! Héctor Vargas regresa y tiene nuevo equipo en la Liga Nacional

Choloma

Un viejo lobo de la talla de don Héctor Vargas regresará a la Liga Nacional para ocupar uno de los 11 o 12 banquillos del torneo Apertura 2026. El estratega sudamericano es el personaje que más equipos ha dirigido en nuestro país y la lista se acrecienta.

El León de Formosa será el encargado de cubrir el lugar que dejo el técnico Carlos ‘Chato’ Padilla en el CD Choloma. Con su llegada los cholomeños esperan que su experiencia lo conviertan en un club que pueda competir y meterse por primera vez a una leguilla desde su ascenso.

Vargas será presentado de manera oficial el jueves para luego preparar todo para el inicio de la pretemporada que está programada para el lunes 22 de junio en el estadio Rubén Deras. Mañana también será oficializado el nuevo presidente de la institución.

El argentino rompió vínculos laborales con el Leones HT6 a finales del 2025, ese había sido su último club, y tenía posibilidades en otros equipos del país y hasta en Guatemala, pero su idea era estar cerca de su familia, pues vive en San Pedro Sula y consideró que por muchos años estuvo lejos de ellos por temas laborales.