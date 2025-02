Flick fue preguntado por Bellingham y su expulsión vs Osasuna: lo destrozó

Barcelona, España.

So Jude Bellingham got a red card for saying "I'm talking to you with respect, fuck off" 🤡 pic.twitter.com/dWlXzilhIX

En la rueda de prensa previo al partido del Barça el lunes ante Rayo Vallecano, Flick ha asegurado que la actitud del centrocampista del Real Madrid hacia el colegiado Munuera Montero fue “una falta de respeto”, aunque no quiso valorar si le merece o no una gran sanción.

“¿Fuck you o fuck off? Creo que es una falta de respeto en cualquier situación, pero yo no soy quien tiene que decidir. A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energía en hablar con los árbitros. Ya hay un jugador en el campo que tiene permiso para discutir con el árbitro, que es el capitán. No me gustan este tipo de comportamientos y hoy les he vuelto a insistir a mis jugadores sobre ello”, ha comentado.

Además, Flick puso el ejemplo de otro deporte. “Me gusta mucho también el balonmano, y ahí cuando el árbitro pita, la bola va al suelo y hay que defender. Y esto es lo que importa. Yo creo que podemos aprender muchísimo también de este deporte. No me gusta este tipo de comportamientos, y es algo precisamente que he dicho hoy a mis jugadores. Cuando recibimos una tarjeta roja, nos debilita, y no queremos eso”, expresó.