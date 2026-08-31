Hansi Flick oficializa el nuevo fichaje del Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios de comunicación después de la contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano, en un partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El técnico alemán analizó el rendimiento de su equipo, destacó la reacción mostrada durante el encuentro y también fue consultado sobre los últimos movimientos que podría realizar el conjunto azulgrana antes del cierre del mercado de fichajes.
Una de las principales interrogantes estaba relacionada con la posibilidad de que el Barcelona concrete alguna incorporación más en las próximas horas, tomando en cuenta que el mercado de transferencias cerrará este martes 1 de septiembre.
Flick fue contundente al ser preguntado sobre si esperaba algún refuerzo adicional para su plantilla. El entrenador no quiso cerrar completamente la puerta, pero dejó claro que no contempla, al menos por ahora, la llegada de otro futbolista. "No creo (que venga nadie más). Ya veremos, pero no lo creo", respondió el estratega alemán desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou.
De esta manera, Flick dejó entrever que estaría satisfecho con la plantilla que tiene a disposición para afrontar el resto de la temporada, aunque todavía quedan horas antes de que finalice oficialmente el periodo de transferencias.
DESTACA FICHAJE
El técnico azulgrana también habló sobre Gabriel Jesús y dejó claro que confía en que el delantero brasileño puede convertirse en una pieza importante para el equipo.
Flick reconoció que ya ha tenido conversaciones con el atacante y valoró positivamente sus características futbolísticas. El entrenador considera que su estilo de juego puede adaptarse perfectamente a la idea que pretende desarrollar en el conjunto catalán.
"Venía de lesión, pero yo creo que está bien. Estaba un poco sorprendido de tener la oportunidad de ficharle. Me gusta como juega, me gusta su estilo y creo que encaja perfectamente con nuestro estilo. Nos puede ayudar muchísimo", explicó.
Las palabras de Flick reflejan la confianza que existe dentro del cuerpo técnico en las condiciones del brasileño, especialmente por la capacidad que tiene para desenvolverse en diferentes posiciones del frente de ataque.
En el aspecto estrictamente deportivo, el entrenador alemán también fue consultado por el impresionante arranque goleador del Barcelona. El conjunto azulgrana suma 12 goles en sus primeros tres partidos de LaLiga, una cifra que representa un promedio de cuatro anotaciones por encuentro. Sin embargo, Flick prefirió no darle demasiada importancia a ese registro y puso el foco en lo que considera realmente fundamental: sumar puntos. "Lo más importante son los tres puntos", señaló el técnico.
Flick, eso sí, quedó satisfecho con la actuación de su equipo durante buena parte del compromiso ante el Rayo Vallecano, especialmente por lo mostrado durante la primera mitad.
"En la primera mitad jugamos muy bien, en la segunda parte el rival presionó muy bien, sufrimos, pero la reacción tras el primer gol y el segundo del Rayo fue muy buena", explicó.
El estratega valoró especialmente la capacidad de reacción de sus futbolistas después de los momentos complicados que vivieron durante el encuentro. Para Flick, esa respuesta demuestra la fortaleza colectiva que está adquiriendo su plantilla.
Dos de los grandes protagonistas del partido también recibieron elogios del entrenador. Flick destacó especialmente el trabajo de Lamine Yamal, quien continúa ganando protagonismo dentro del equipo y volvió a demostrar su calidad durante el encuentro.
Sobre el joven atacante, el técnico resaltó principalmente su mentalidad y sus ganas constantes de seguir evolucionando. Flick también tuvo palabras importantes para Raphinha, a quien no dudó en catalogar como un "jugador de clase mundial".
El brasileño, además, ha asumido un papel de mayor responsabilidad dentro del vestuario al ejercer como uno de los capitanes del equipo, algo que Flick considera positivo para su crecimiento y liderazgo. "Es uno de los que tienen que estar siempre en mi equipo. La situación de ser capitán es muy positiva para él, nos está demostrando lo que necesitamos de él", manifestó.