Guardiola lo tiene claro: revela su favorita en el Mundial 2026 y sorprende

El entrenador del Manchester City reveló a uno de sus favoritos para el Mundial 2026 y defendió a DT con el cambio que planea para la justa.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
Guardiola revela a uno de sus favoritos para ganar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Londres, Inglaterra.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, respaldó la idea de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, que sugirió que podría dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"En el Mundial de 1994 jugamos en Dallas un día y 'guau'. Estábamos fuera y hubiera sido mejor estar dentro como puede decidir Tuchel. En algunas partes de México y de Estados Unidos hace calor y se necesita mucha hidratación y bebidas", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sunderland.

Tuchel, en una entrevista con la cadena británica BBC en Washington previa al sorteo de la fase de grupos, remarcó que si eso ayuda a los jugadores, lo considerarán como "una posibilidad".

"No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo. Vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo", afirmó.

Según un informe que ha analizado las 16 sedes del Mundial, diez de ellas presentan un riesgo grave de experimentar condiciones de calor extremadas, además de que se espera que los incendios, huracanes y tormentas puedan afectar al desarrollo normal del torneo.

"Es un problema para el fútbol al más alto nivel, porque reducirá la intensidad de los partidos. El partido y el plan de partido se adaptará a ello. No puedes jugar el mismo fútbol a 45 grados que a 21. Tenemos que adaptarnos y preparar a los jugadores lo mejor posible. Estamos en ello".

Inglaterra planea realizar una pretemporada en Estados Unidos previa al inicio del Mundial con la que adaptarse a las circunstancias. A la espera de conocer su futuro en el sorteo de este viernes, la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha mantenido ya conversaciones con David Beckham para utilizar las instalaciones del Inter de Miami.

Entre sus favoritos en el Mundial 2026

Pep Guardiola aseguró que le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en la Copa del Mundo, a escasas horas de que se celebre el sorteo de la fase de grupos.

"Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.

"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra".

