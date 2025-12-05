  1. Inicio
La contundente decisión que tomaría Inglaterra para el Mundial 2026

"No es algo que le guste a nadie", el entrenador de Inglaterra estaría tomando contundente decisión para el Mundial 2026.

  05 de diciembre de 2025
  • Agencia EFE
La contundente decisión que tomaría Inglaterra para el Mundial 2026

Inglaterra tiene un plan previo al Mundial 2026.

Londres, Inglaterra.

La selección de Inglaterra planea dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Si eso nos ayuda durante los partidos cuando tengan que entrar al campo, lo consideraremos como una posibilidad", dijo el seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel, en una entrevista con la cadena británica BBC en Washington previa al sorteo de la fase de grupos.

"No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo", añadió.

"Pero vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo", dijo.

Según un informe que ha analizado las 16 sedes del Mundial, diez de ellas presentan un riesgo grave de experimentar condiciones de calor extremadas, además de que se espera que los incendios, huracanes y tormentas puedan afectar al desarrollo normal del torneo.

"Es un problema para el fútbol al más alto nivel, porque reducirá la intensidad de los partidos. El partido y el plan de partido se adaptará a ello.No puedes jugar el mismo fútbol a 45 grados que a 21. Tenemos que adaptarnos y preparar a los jugadores lo mejor posible. Estamos en ello", declaró.

Inglaterra planea realizar una pretemporada en Estados Unidos previa al inicio del Mundial con la que adaptarse a las circunstancias. A la espera de conocer su futuro en el sorteo de este viernes, la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha mantenido ya conversaciones con David Beckham para utilizar las instalaciones del Inter de Miami.

