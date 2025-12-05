La contundente decisión que tomaría Inglaterra para el Mundial 2026

Londres, Inglaterra.

La selección de Inglaterra planea dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Si eso nos ayuda durante los partidos cuando tengan que entrar al campo, lo consideraremos como una posibilidad", dijo el seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel, en una entrevista con la cadena británica BBC en Washington previa al sorteo de la fase de grupos.

"No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo", añadió.