Gol de penal y esperanza aurinegra: Real España empata la serie

El Real España mantiene viva la esperanza de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, luego de irse al descanso con ventaja de 1-0 sobre Plaza Amador en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El equipo dirigido por Jeaustin Campos salió con determinación al estadio Rommel Fernández y logró empatar el global gracias a un gol de penal anotado por Jhow Benavídez.

La jugada clave del primer tiempo llegó tras una gran acción individual de Nixon Cruz, quien quedó mano a mano frente al arquero. En su intento por eludirlo, fue derribado claramente dentro del área, provocando un penal sin discusión. Benavídez asumió la responsabilidad desde los once pasos y con frialdad venció al guardameta para encender las ilusiones aurinegras.