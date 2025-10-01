Gol de penal y esperanza aurinegra: Real España empata la serie

El Real España mantiene viva la esperanza de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, luego de irse al descanso con ventaja de 1-0 sobre Plaza Amador en el partido de vuelta de los cuartos de final.
El equipo dirigido por Jeaustin Campos salió con determinación al estadio Rommel Fernández y logró empatar el global gracias a un gol de penal anotado por Jhow Benavídez.
La jugada clave del primer tiempo llegó tras una gran acción individual de Nixon Cruz, quien quedó mano a mano frente al arquero. En su intento por eludirlo, fue derribado claramente dentro del área, provocando un penal sin discusión. Benavídez asumió la responsabilidad desde los once pasos y con frialdad venció al guardameta para encender las ilusiones aurinegras.
Con el marcador global igualado 1-1, el panorama sigue abierto. Si el resultado se mantiene así al término de los 90 minutos, la serie se definirá en tiempos extra.
Sin embargo, si Real España logra marcar un segundo gol en la parte complementaria, sellaría su boleto a semifinales sin necesidad de extender el partido.
Mientras tanto, la afición aurinegra sigue atenta a cada minuto, soñando con una remontada histórica. Jeaustin Campos sabe que su equipo tiene con qué lograrlo, pero también es consciente de que cualquier descuido podría costar caro.