  1. Inicio
  2. · Deportes

Gol de penal y esperanza aurinegra: Real España empata la serie

Un gol de penal de Jhow Benavídez, tras una falta sobre Nixon Cruz, igualó el marcador global ante Plaza Amador en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El Real España mantiene viva la esperanza de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, luego de irse al descanso con ventaja de 1-0 sobre Plaza Amador en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El equipo dirigido por Jeaustin Campos salió con determinación al estadio Rommel Fernández y logró empatar el global gracias a un gol de penal anotado por Jhow Benavídez.

La jugada clave del primer tiempo llegó tras una gran acción individual de Nixon Cruz, quien quedó mano a mano frente al arquero. En su intento por eludirlo, fue derribado claramente dentro del área, provocando un penal sin discusión. Benavídez asumió la responsabilidad desde los once pasos y con frialdad venció al guardameta para encender las ilusiones aurinegras.

Plaza Amador vs Real España: así se vivió la clasificación de la Máquina

Con el marcador global igualado 1-1, el panorama sigue abierto. Si el resultado se mantiene así al término de los 90 minutos, la serie se definirá en tiempos extra.

Sin embargo, si Real España logra marcar un segundo gol en la parte complementaria, sellaría su boleto a semifinales sin necesidad de extender el partido.

Mientras tanto, la afición aurinegra sigue atenta a cada minuto, soñando con una remontada histórica. Jeaustin Campos sabe que su equipo tiene con qué lograrlo, pero también es consciente de que cualquier descuido podría costar caro.

Capitán de Alajuelense no olvida: prefiere evitar a Olimpia en semis

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias