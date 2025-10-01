  1. Inicio
  2. · Deportes

Capitán de Alajuelense no olvida: prefiere evitar a Olimpia en semis

Con la clasificación a semifinales asegurada, Alexis Gamboa no dudó en expresar su preferencia por Cartaginés como rival.

Tegucigalpa, Honduras.

Luego vencer a Motagua y dejarlos fuera del sueño por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf, Alexis Gamboa, capitán del conjunto manudo se mostró feliz por el lograr la remontada en el propio estadio Nacional Chelato Uclés.

El zaguero de la Liga Alajuelense hizo su propio análisis de lo que fue el desarrollo del encuentro y lo que representa para ellos buscar el tricampeonato.

"Fue un partido difícil ante un gran rival, pero nosotros sabíamos que en casa había sido complicado porque tuvimos un hombre menos, pero ahora volvemos a casa con los tres puntos".

Javier López pide perdón y señala al "culpable" de eliminación del Motagua

Tras superar los cuartos de final y asegurar su pase a las semis, su posible rival es el Olimpia o Cartaginés, rival que sin lugar a dudas quieren evitar es al león.

"En lo personal me gustaría que fuera Cartago para representar a nuestro país, pero llevan una serie complicada y confiamos en Dios que ellos lograrán el resultado".

Gamboa dejó claro que no es miedo al Olimpia, más allá que ya perdió una final en su propia casa contra los merengues.

"En el fútbol no hay miedo, son cosas que pasan. Habíamos perdido una final, no fue bonito y nos logramos levantar, no por nada somos los actuales bicampeones".

Al momento de ser consultado por el duelo que también se viene entre Honduras y Costa Rica, el capitán de los manudos considera que no tiene nada que ver lo que pasó contra Motagua a lo que se viene en las eliminatorias.

"Todos los partidos son diferentes, soy tico y me gustaría venir a ganar, pero con humildad y con trabajo vamos a hacer las cosas bien".

Coraje por Motagua: Señalan a culpables y recibe cruel mofa internacional

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias