Girona vs Levante de Kervin Arriaga: hora y dónde verlo en LaLiga EA Sports

Girona, España.

El Girona y el Levante de Kervin Arriaga, que han sumado un punto de 12 posibles tras las primeras cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, disputarán este sábado en Montilivi un duelo de urgencias que afrontan con el reto de lograr su primera victoria para salir de la zona de descenso. El Girona, tras inaugurar la temporada con preocupantes derrotas ante el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2), dio un paso adelante y se quedó a las puertas de la victoria en casa del Celta de Vigo (1-1). El equipo de Míchel, con los debutantes Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat, se adelantó con un gol del delantero ucraniano, su fichaje estrella, pero se quedó sin el triunfo por un tanto de penalti de Borja Iglesias en el minuto 92.

Los rojiblancos volvieron a sufrir mucho en defensa, una asignatura pendiente desde la temporada pasada, pero fueron un equipo ambicioso y competitivo que jugó de tú a tú contra el cuadro gallego. El Girona demostró brotes verdes, según su técnico, pero la realidad dice que continúa último con dos goles a favor y once en contra. No ganar al Levante alimentaría las dudas y los fantasmas en el entorno del club. El último enfrentamiento con el cuadro 'granota' fue en mayo de 2019, con una derrota por 1-2, y supuso el descenso virtual del Girona a Segunda División. El Levante busca su primera victoria en Girona después de haber desperdiciado ante el Betis en la última jornada una ventaja de dos goles y ceder un empate al final. El cuadro de Julián Calero ya varió su sistema ante el equipo verdiblanco para mejorar su rendimiento defensivo, pero con nueve goles recibidos es, junto al Mallorca, el segundo equipo de Primera que más tantos le han encajado.

Kervin Arriaga y posible titularidad

Uno de los cambios en el once del Levante puede ser la entrada del hondureño Kervin Arriaga en la medular después de haber debutado ante el Real Betis, mientras que Carlos Álvarez, Romero y Etta Eyong formarán el tridente en ataque. “Fueron minutos en los que estábamos todos un poco debilitados. Es atlético, que no se arruga, que tiene buen trato con el balón y me gustaron esos minutos con personalidad. Tiene que ser un jugador muy importante... Ha ganado físico, confianza y un poquito de terreno a la lesión, que la va olvidando poco a poco, y esperemos poderlo ir metiendo hasta que tenga la chance de jugar de inicio”, dijo Calero, entrenador del Levante. Por lo tanto, el estratega asegura que cuenta con el catracho Kervin Arriaga, pero su titularidad todavía no es segura, ya que lo quiere incluir de a poco por la lesión que lo sacó varios partidos.

Alineaciones probables del Girona vs Levante