¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol por LaLiga? horarios y dónde ver el partido

Madrid, España.

El Real Madrid se enfrenta este sábado al RCD Espanyol en la quinta jornada de la Liga Española 2025-26, un duelo en el que los blancos defienden liderato y pleno inmerso en semanas saturadas de partidos, por lo que se avecinan más rotaciones, mientras Kylian Mbappé quiere seguir de dulce ante un conjunto 'perico' que ha comenzado el curso sólido y también invicto para soñar con asaltar el Santiago Bernabéu casi 30 años después.

El feudo madridista acoge este sábado un nuevo compromiso doméstico para Real Madrid y Espanyol que examinará el invicto de los merengues en un inicio fulgurante, catapultados por el gran estado de forma de Mbappé, autor de seis goles en cinco partidos en el arranque de curso.

En este arranque de temporada, el equipo merengue parece otro desde la llegada del técnico Xabi Alonso: mayor verticalidad en ataque, combinado por un bloque defensivo más compacto y solidario.

Esto se ha traducido en un pleno de 12 puntos y el liderato en solitario, con dos puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el Barcelona, que marcha segundo, empatado en puntos con su vecino Espanyol.

En este inicio está destacando Kylian Mbappé, cuatro goles en cuatro choques ligueros; todo lo contrario que Vinicius, que ha pasado de ser una pieza imprescindible hace un año al banquillo.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El astro brasileño volvió a la suplencia el martes ante el Marsella en el Bernabéu en el estreno madridista en la UEFA Champions League (victoria 2-1 con doblete de Mbappé). Era la segunda vez que sucedía desde el comienzo de la temporada.

Alonso lo dejó en el banquillo ante el recién ascendido Oviedo en el Carlos Tartiere (victoria por 3-0) en la segunda fecha, una decisión que ya sorprendió. Vinicius jugó la última media hora frente al Marsella, en lugar de su compatriota Rodrygo, y forzó el penal transformado por Mbappé que significó el 2-1 final.