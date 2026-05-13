Florentino sin tapujos tras salida de Xabi y señala lo que pasó con Real Madrid

Madrid, España.

A diferencia de la rueda de prensa de este martes, comentó algunos aspectos de la actualidad deportiva del club, como que no se equivocó al fichar a Xabi Alonso para el banquillo: "Se dieron unas circunstancias de que no hicimos pretemporada y físicamente te caes. Pensábamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y se volvió a caer. Yo no he hablado con ningún jugador nunca".

"Este año no lo hemos hecho como queríamos, pero el origen está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada y nos ha llevado a 28 lesiones, no hemos sido capaces de recuperar el físico jugando miércoles y domingo. Pero quedar segundo... ¿el pobre Atleti qué tiene que hacer? ¿Y los demás? Este ambiente que han creado algunos periodistas no lo podemos tolerar", explicó, en una entrevista en LaSexta junto a Josep Pedrerol.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez , declaró que el equipo no ha hecho este año como querían, pero que "el origen está en el Mundial de Clubes", ya que les impidió "hacer pretemporada" y no han podido "recuperar el físico".

Defendió que no interviene en la elección de entrenadores: "Me dicen: '¿Va a venir Mou?'. Primero, esto no toca, y segundo, tenemos un director general. A lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo. Me gustan todos los entrenadores, estuvo con nosotros, nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa. ¿Cómo se puede exigir al Real Madrid una campaña de desestabilización?".

"Yo le puedo dar una relación con diez entrenadores. Me dicen que hablo con Mourinho, con el entrenador de la selección francesa... Con Mourinho no hablé ni cuando vino aquí, porque no quiso aparecer. A mí me mandan muchos mensajes: 'Ficha a Mourinho', 'No se te ocurra ficharlo'. No contesto", confesó.

También comentó la situación de algunos de sus jugadores, como Mbappé: "Es el mejor, un jugador que tiene el Madrid en este momento, le han dado la Bota de Oro. El año pasado y este ha metido muchos goles, hay otros que meten menos. Hay que hacer un análisis de esta plantilla y eso hacen los que saben, ahí tienen a José Ángel Sánchez. Siempre hemos fichado a los mejores. A Figo, a Zidane, a Beckham, a Ronaldo 'el gordo'... Yo soy aquí el presidente, en eso no opino. Es el trabajo de la dirección deportiva, que yo no me meto".

"Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Real Madrid. Las últimas dos Copas de Europa las ganó él. Vamos a terminar esta temporada y queda toda la temporada para hablar. Tiene que hablar la dirección deportiva", añadió, sobre la renovación del brasileño.

Terminó con un análisis de la eliminación del equipo en la Liga de Campeones: "Si no hemos ganado la Champions, que estamos dolidos porque el árbitro que nos pusieron nos perturbó de una semifinal preciosa, pero no lo hizo a mala fe, porque no se enteró. Si se entera de que ha sacado una tarjeta, no la saca. Se equivocó, eso no tengo ninguna duda, pero eso no tiene nada que ver con los 'Negreira's boys'".