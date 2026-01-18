  1. Inicio
  2. · Deportes

Flick arremete contra el arbitraje tras la derrota del Barcelona en LaLiga

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, mostró su enfado tras la derrota en Anoeta (2-1) ante la Real Sociedad.

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 17:40 -
  • Agencia EFE
Flick arremete contra el arbitraje tras la derrota del Barcelona en LaLiga

Hani Flcik dirigiendo al Barcelona ante la Real Sociedad.

 Foto: EFE.
España.

Hansi Flick , entrenador del Barcelona , ​​se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.

El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.

Barça cae ante la Real Sociedad en un partido cargado de polémica en LaLiga

Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntico" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.

Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. La Real ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del Barça, una jugada que Flick ha asegurado que tienen que “mejorar”. EFE

Los memes hacen pedazos al Barcelona tras perder ante la Real Sociedad en LaLiga

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias