Flick, decepcionado por decisión de futbolista de irse del Barcelona: "Hablaré"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, habló este sábado en rueda de prensa previo al partido en el campo de la Real Sociedad por la jornada 20 de la Liga Española. El alemán habló sobre las dos salidas que están por darse en el equipo azulgrana en los próximos días.
Flick atendió la conferencia y fue consultado sobre las posibles bajas de Marc-André ter Stegen y Pedro Fernández 'Dro'. El portero alemán ya tendría un acuerdo para llegar al Girona como de cedido mientras que el canterano se marchará tras el pago de su cláusula de rescisión, según confirmó diario Sport.
El técnico alemán se ha mostrado visiblemente decepcionado por la decisión del joven mediapunta Dro de abandonar el club, aunque ha evitado valorar su salida hasta que no sea oficial.
"Hablaré cuando esté cerrado; ahora no es el momento", ha declarado Flick en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra la Real Sociedad.
El deseo de Dro, que acaba de cumplir 18 años, es abonar los 6 millones de su cláusula de rescisión y fichar por otro equipo que le ofrezca más minutos, consciente de que en el Barça jugadores como Fermín, Olmo e, incluso, Gavi, Raphinha o Lamine Yamal, que también pueden jugar en la mediapunta, están por delante en su posición.
El gallego no se entrena con el primer equipo desde la Supercopa de España y hoy tampoco ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el duelo liguero ante el conjunto donostiarra.
Sin embargo, y pese a que Flick no ha querido dar por hecha su marcha, ha enviado un mensaje a Dro, aunque haciéndolo extensivo a todos los futbolistas jóvenes de La Masia que aspiran a dar el salto definitivo al primer equipo.
"Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Y si uno se merece jugar, al final juega", ha resumido Flick, quien ha defendido "la energía y confianza" que le da a los futbolistas jóvenes para que progresen, "pero tienen gente en su entorno...", ha dicho.
También Flick fue preguntado por el futuro de Ter Stegen. "No tengo información de su salida al Girona y estará mañana con el equipo. Su futuro es su decisión. Es experimentado y sabe lo que quiere. Hemos hablado mucho. Y he hablado con Deco. No tengo más información sobre él y el Girona. Es nuestro capitán, es uno de los ídolos del club y uno de los jugadores más importantes de los últimos años. Aceptaremos lo que él decida".
Otros temas que tocó Hansi Flick
Marcus Rashford: "Deco y yo siempre hablamos del equipo, de lo que es necesario hacer y también hemos hablado de Rashford. Su rendimiento ha sido muy bueno, pero hay que gestionar las decisiones. Hay que planificar la próxima temporada, pero queda mucho tiempo aún. En su caso, es un jugador que rinde a nivel top, pero dada nuestra situación... Hay algo que digo a todos los jugadores y que también digo a los jóvenes: somos uno de los mejores equipos del mundo y están con los mejores jugadores del mundo. Si quieren jugar en el Barça, deben darlo todo. Se lo digo a cualquiera que esté con nosotros o quiera estar. Los colores se deben defender. Al resto, no los quiero".
Sobre Marc Bernal: "Espero que siga. Si fuera mi decisión, estaría clarísimo. Pero en el fútbol, nunca se sabe. Está aquí y se está adaptando tras la lesión. Queremos ayudarle para que mejore su nivel. Le veo mucho potencial".
Lewandowski-Ferran: "Cuando un jugador marca, es positivo. La competencia es sana y me gusta. Tenemos jugadores titulares, otros que acaban los encuentros. Quiero que todos sean importantes para el equipo y todos nos ayudan a lograr los objetivo. Lo importante es el equipo, no los jugadores ni el entrenador".
Canteranos: "Para mí se trata de entrenar cada día. Les hago ver su potencial. Lo analizo y lo planifico. Les intento ayudar. Están en uno de los mejores clubes del mundo y hay jugadores de clase mundial, y no es fácil tener minutos. Pero estar aquí te hace mejor, y eso lo veo en cada sesión. Ese es el proceso. Si un jugador se merece jugar, juega".
Frustración: "La situación, hoy por hoy, es que los jugadores están aquí. Dro no está cerrado, no contestaré. En el fútbol ocurren cosas. Puedes no estar de acuerdo, pero son jugadores de 18 años, adultos, que toman decisiones. Y hay adultos que les pueden incitar... ya he dicho lo suficiente".
Racha de triunfos: "Para mí está claro y se lo digo a los jugadores. Antes del Racing, les dije que no eres dueño del éxito, se alquila. Se paga en cada partido. Y eso lo quiere ver en el equipo. No ganamos los partidos con los nombres sino por la actitud y mentalidad. Cada jugador da el cien por cien. Contra el Racing no fue un partido fácil. Nos dijeron que teníamos que estar antes, y lo estuvimos. El equipo se adapta, y el rendimiento fue fantástico. Esto es el Barça y quiero esta mentalidad".