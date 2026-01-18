Exnovia de Nodal recuerda su romance del 2016 con fotos nunca antes publicadas

Las imágenes difundidas a través de la cuenta de Instagram de Lisa Fernanda Macías han sido recibidas con nostalgia entre los seguidores, quienes ahora pueden ver una faceta juvenil y menos conocida del intérprete, capturada en momentos cotidianos y alejados del mundo mediático. Nodal y Macías vivieron su noviazgo durante la secundaria, una etapa que terminó antes del ascenso del cantante en la industria musical.