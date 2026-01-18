Barcelona se siente robado, polémicas, Lamine Yamal sufre y enfado de Flick

En imágenes la dolorosa derrota que sufrió el Barcelona (2-1) contra la Real Sociedad en Anoeta por la jornada 20 de la Liga Española 2025-26.
El 11 titular por el que apostó Hansi Flick para el partido del Barcelona contra la Real Sociedad.
El pasillo al campeón de la Supercopa de España. Así el gesto de los jugadores de la Real Sociedad con el Barcelona. Buen gesto del equipo vasco.
Fermín López marcó un golazo con disparo desde fuera del área y así lo celebró. Pero también fue invalidado.
El VAR avisó al árbitro y el gol de Fermín López se anuló por una falta previa de Dani Olmo sobre Take Kubo.
¡Otro gol anulado al Barcelona! Tras la revisión del VAR, Lamine Yamal estaba por delante del defensa cuando le quedó el balón para anotar.
En acción el fuera de juego semiautomático. Así fue la posición adelantada milimétrica que ha impedido que el gol de Lamine Yamal fuera legal.
La incredulidad de Hansi Flick por la decisión del árbitro Gil Manzano de anular el gol de Lamine Yamal.
El golazo de Mikel Oyarzabal de volea tras un centro de Gonçalo Guedes. El portero Joan García por poco tapa el disparo.
La celebración de Mikel Oyarzabal tras su golazo para el 1-0 de la Real Sociedad contra el Barcelona.
Los jugadores de la Real Sociedad festejando el golazo de Mikel Oyarzabal contra el Barcelona en Anoeta.
Mikel Oyarzabal sumó su sexto gol de la temporada en la Liga Española 2025-2026.
Lamine Yamal consiguió una falta penal, pero también fue anulada la decisión por una posición adelantada del 10 del Barcelona.
Lamine Yamal sufrió mucho en el partido contra la Real Sociedad en Anoeta. El jugador del Barcelona fue un dolor de cabeza para los defensores, pero no pudo evitar la derrota culé.
El lamento de Lamine Yamal en el partido contra la Real Sociedad en Anoeta.
El japonés Takefusa Kubo se marchó lesionado en camilla en el minuto 61.
João Cancelo volvió a jugar con el Barcelona. El portugués debutando entrando en el minuto 61 contra la Real Sociedad.
Centro de Lamine Yamal al segundo palo que encuentra a Marcus Rashford para rematar de cabeza al fondo de la portería de Álex Remiro y empatar el marcador 1-1.
Marcus Rashford recogió el balón para llevarlo al centro del campo y se reanude el partido rápido.
Gonçalo Guedes aprovechó un centro y de derecha fusiló a Joan García para la victoria de la Real Sociedad contra el Barcelona.
La felicidad de Gonçalo Guedes tras marcar su gol para el triunfo de la Real Sociedad contra el Barcelona.
La euforia de los jugadores de la Real Sociedad tras el gol de Gonçalo Guedes para el triunfo contra el Barcelona.
El árbitro Gil Manzano fue al VAR y expulsó a Carlos Soler por esta dura falta contra Pedri.
Los jugadores de la Real Sociedad celebran la victoria con el pitido final del encuentro contra el Barcelona.
Los jugadores del Barcelona, Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Lamine Yamal desolados tras el pitido final.
La tristeza de los jugadores del Barcelona por la derrota contra la Real Sociedad en Anoeta.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró visiblemente enfadado con la actuación del árbitro Gil Manzano tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.
Fermín López se quejó del arbitraje de Gil Manzano y del VAR en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen del fuera de juego milimétrico y colocó unos emojis de risas.