Más de 20 muertos por descarrilamiento de dos trenes en el sur de España

Córdoba, España

Al menos 21 personas han muerto, decenas de personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación. Un tren de la compañía Iryo desacarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado. Los heridos leves en el accidente de trenes, así como familiares de los viajeros, están siendo trasladados al polideportivo de Adamuz. Tras el accidente, la Guardia Civil ha cortado los accesos a Adamuz para facilitar el tránsito de las ambulancias y otros servicios de emergencias que están actuando tras el accidente, ha podido compobar EFE. Hasta esos puntos de acceso han estado llegando a lo largo de la noche varias decenas de familiares de viajeros pidiendo información que van a ser conducidos al Polideportivo.