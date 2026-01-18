Colonias de SPS que no tendrán energía eléctrica este lunes 19 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este lunes 19 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés en zonas de San Pedro Sula, en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
De acuerdo con el comunicado de la Enee, la suspensión del suministro se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, afectando las zonas de San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, residencial Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, residencial Villas Paraíso etapa I y II, residencial Mallorca y el supermercado La Fuente.
Asimismo, se informó que otras zonas de San Pedro Sula también presentarán interrupciones en el servicio eléctrico, específicamente la colonia Altiplano, donde el corte se extenderá desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.