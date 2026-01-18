Colonias de SPS que no tendrán energía eléctrica este lunes 19 de enero

De acuerdo con el comunicado de la Enee, la suspensión del suministro se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, afectando las zonas de San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, residencial Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, residencial Villas Paraíso etapa I y II, residencial Mallorca y el supermercado La Fuente.